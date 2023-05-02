【大行點睇】時富：國泰客運有起色 底線仍靠貨運帶動 估值高於同業宜審慎

時富資產管理董事總經理黃偉棠指出，自疫情緩和並且落實通關後，雖然國泰航空（00293）面對着市場和經濟復常新形態，但目前結果仍未及預期理想。根據最新公布的公司業務計劃，公司傾向集中在貨運行業，這將有利於公司的長遠發展政策，但因現時估值水平(EV/EBITD, PE等）仍然偏高。

除中國三大航空公司之外，國泰與同業（其他國家航空公司）相比，有關估值已超越20%以上，種種因素都令國泰看似受惠於復常，但其頗高估值已提前反映對通關的預期，建議投資者小心股票短期波幅和風險。如有興趣投資旅遊業，反而可以參考中國三間航空公司，這些公司從短期來看應有不俗的表現。

他指出，新冠疫情對旅遊業帶來沉重打擊，國泰航空在2019至2020年期間曾一度錄得超過50%收入下跌，慶幸的是其貨運業務仍然處於穩定狀態，未受太大影響。

國泰航空投資級及目標價

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2019年上半年客運收入約有518億元，而疫情期間曾在2021年上半年跌至142億元，雖然2022年下半年度攀升至295億港元，但目前仍只佔疫情前的57%，如果從可用座位里數(Available Seat Miles/km) 來看，與同期相比，國泰現時也只有約三分之一的營運能力 。

在貨運方面，數字反而較為穩定，其可運載貨物里數（Available Cargo Tonne Miles/km) 由疫情前的8500水平下滑至最低4500，但到去年底已回升至6500，貨運業務在整個公司生態中雖然只佔極少部份，但仍能為公司帶來淨收入，因此公司管理層在未來應會繼續依賴其貨運業務作為主要淨收入來源。



國泰管理層於疫情期間進行大改革，在人力資源配置上重新部署以控制成本。疫情開放後，公司積極開拓業務，同時加強市場推廣，希望挽回顧客對公司的信心，並且增加廉價旅遊計劃和航班班次，期望在2023年上半年恢復到疫情前的水平。



雖然如此，但疫情開放後公司產能受到機組人員的限制，營運能力未能隨著疫情開放而快速提升，因而出現供不應求而滯後的情況。加上近期俄烏戰爭持續，以及原油出產國減產，油價維持在高位水平，在難以用金融產品對沖的情況下，成本壓力有所增加，因此公司目前在營運上仍然面對一定的困難。

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記者：李兆明