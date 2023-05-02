【大笨象業績】滙控首季稅前盈利升2倍 派季息0.1美元

滙控（00005）公布今年首季業績，截至今年3月底止，首季列帳基準稅前利潤128.86億美元，按年升2.11倍，勝預期，派發自2019年以來首次季度股息每股0.1美元。滙控收市報58.65元，飆4.45%，曾升至58.95元，見1個月高位，成交金額18.78億元。

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季內，滙控收入增至202億美元，增幅64%。收入增加乃集團旗下所有環球業務的淨利息收益均因利率上升而增長所致，此外亦包括與法國和英國交易相關的增益。期內，淨利息收益率為1.69%，按年上升50個基點，按季增加1個基點。預期信貸損失及其他信貸減值準備為4億美元，下跌2億美元。

今年首季提撥減少，反映經濟境況概率權重出現有利變動，以及第三級提撥處於4億美元的偏低水平。普通股權一級資本比率為14.7%，按季增加0.5個百分點。

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滙控行政總裁祈耀年在業績報告上表示，首季業績表現強勁，三大環球業務均表現出色。該行除宣布恢復派發首季股息外，並稱回購最多達20億美元股份，意向於3個月內完成股份回購。

此外，滙控表示，仍有信心自今年起，實現平均有形股本回報率（ROTE）至少達12%的目標，並毋須依賴重大收購及出售影響。今年首季以年率計的有形股本回報率為27.4%，剔除收購英國矽谷銀行及出售法國零售銀行業務交易後，以年率計的有形股本回報率為19.3%。由於收入具有季節性，加上預期若干有利稅務影響不會於往後季度再次出現，因此首季以年率計的有形股本回報率或會高於其他季度。

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記者：袁國守