【大灣區】安永：港澳地區諮詢業務不受裁員影響　盼更多畢業生北上工作

▲ 安永華南區主管合夥人黄寅（左）；安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒（右）

環球經濟不明朗，接連有數間大行實施裁員計劃，安永近日在美國裁減3000個職位，大部分涉及諮詢業務。安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示，港澳地區諮詢業務不受影響，不認同現時本港就業市場陷入低谷，會根據客戶需求而進行招聘，希望能吸引更多香港畢業生或學生到大灣區工作。

安永華南區主管合夥人黄寅表示，針對傳統審計、科技及諮詢等業務，該行希望招聘更多財務專業以外的畢業生，並計劃與理工科學校開展戰略合作，冀吸引更多理工科背景的畢業生應聘。他又指，安永在大灣區員工數目逾6,500人，認為其數目應該是四大會計師行中最多。

安永於上周在深圳前海舉行「安永大灣區卓越服務中心」啟動儀式，黄寅稱，有更多國際金融客戶扎根前海，預計將有更多具針對性的政策推出，「前海發展空間更廣，營商環境更優，吸引力更大。」

該中心向企業提供網絡安全管理和營運服務，並推動企業在金融科技、智能製造的產業運用，與此同時，李舜兒稱，中心為初企或有創業意願人士提供不同服務，包括融資、估值、審計、交流平台等，也歡迎港澳地區的初企使用。

建議監管機構實行「沙盒」計劃降風險

此外，《前海金融三十條》自今年2月公布，當中涵蓋民生金融、金融市場互聯互通、加強金融監管合作等多方面，黄寅表示，明白深港兩地政府一直有進行就政策規劃、資源調配等各方面進行調查研究，惟業界仍在觀望首宗「破冰案例」出現，認爲政府需要與社會各界聯手推動政策落地。他又建議，針對外匯管理的「互聯互通」，監管當局可採用「沙盒模式」，在達到創新目標的同時，可以減少和防範潛在風險。

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記者：伍鍵文