【美團3690】美團「五一」生活服務線上消費規模 較疫情前同期增1.3倍

美團(03690) 表示，今年「五一」假期前三天，全國生活服務業線上日均消費規模較2019年同期增長133％，迎五年來最旺五一。北京、上海、深圳、廣州、成都等地消費規模位居全國前五。其中，全國餐飲消費規模較2019年同期增長92％，部分餐廳重現排隊等位超過1,000桌的火熱態勢。至3時15分，美團報132.3元跌0.5%。

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另外，美團無人機上海首條常態化商用航線日前在金山區正式運行。該航線總長2.2公里，起點為上海百聯金山購物中心，終點為金山工商聯大廈，配備3架有效載重2.3公斤的無人機，每架無人機最高飛行高度不超過120米，速度最快達每秒20米，在小雨及5級以下風力的環境下可正常運行，實現15分鐘內送餐。目前該航線已入駐15戶商家，涵蓋快餐、正餐、飲品、甜品等，運作初期僅配送部分商店的部分單品。金山區政府表示，將與美團繼續合作，圍繞商業綜合體以及金山城市沙灘、上海樂高樂園度假區等景區，開通特殊場景航線，積極打造「人機協同」的末端15分鐘低空配送圈，推動無人系統與未來城市之間的無縫融合。

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