▲ 【澳洲加息】澳洲意外加息0.25厘、利率升至3.85厘 澳央行:有必要進一步調高利率壓通脹

澳洲儲備銀行意外加息0.25厘，將基準利潤調高至3.85厘，市場原預期維持利率不變。澳洲央行表示，為了在合理時間範圍內，令通脹回到目標水平，有必要進一步調高利率，才能使通脹回落至2%至3%水平。澳洲突然加息的舉動，令澳元急升0.9%，澳洲股市則向下。

澳洲央行聲明指，雖最近的數據顯示通脹降溫，但核心預測仍是通脹還需數年時間，才能回到目標範圍的上限，預期2023年通脹率預計為4.5%，2025年中期為3%。聲明又稱，央行有決心將通脹控制在目標範圍，並會盡所能達至有關目標，但同時會因應經濟及通脹情況作出調整。

道富：澳洲加息會利好澳元

澳洲上月暫停加息，以獲得更多時間來評估經濟狀況和前景，故市場原預期澳洲本月會繼續按兵不動。

道富環球亞太區宏觀策略師Dwyfor Evans對澳洲加息感意外，雖然通脹持續高於目標水平，但上周公布的核心通脹數據略為降溫，給予澳央行一點喘息空間，但央行的重點卻是服務業價格偏高及勞動成本上升，相信澳洲加息會利好澳元，特別是澳元兌加息周期即將完結的貨幣。

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編輯：陳韻妍