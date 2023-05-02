▲ 【MPF】積金局上年度助追回約1.45億拖欠供款 研修例推分層附加費

強積金關乎一眾打工仔的退休保障。在2021至22財政年度，積金局成功為超過8萬名僱員追討約1.4億拖欠供款。在2022至23財政年度，積金局亦成功為超過9萬名僱員追回約1.45億的拖欠供款。

過去兩年，積金局向違規僱主發出的「強積金供款及附加費繳款通知書」亦有所上升，2021至22財政年度約32萬張，按月平均26500張，而2022至23財政年度則發出了35萬張，平均每月28,900張，增幅為9%。隨著香港全面復常，預料經濟情況亦會持續改善，積金局主席劉麥嘉軒劉麥嘉軒期望付款通知書數目上升這趨勢亦會因而逆轉 。

研推分層附加費 圖增阻嚇力

劉麥嘉軒表示，為了針對上述情況及進一步加強阻嚇力 ，積金局正研究修例優化現行機制，推行分層附加費安排。按現行法例僱主遲交或欠交強積金供款不管拖欠時間的長短都劃一按欠款金額額外繳付5%的附加費。

構思中的分層附加費措施之下，若違規僱主超過指定期限仍未清繳拖欠供款及附加費欠款附加費便會相應遞增，目的是促使僱主及早繳付拖欠供款及附加費，加強保障僱員的強積金權益。

另外，劉麥嘉軒表示 ，十分高興得悉政府已公布取消對沖安排於2025年5月1日生效， 這可鞏固強積金制度和壯大打工仔女的退休儲備。積金局會全力配合協助政府推行相關措施。

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編輯：姚卓然