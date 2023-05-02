FDIC建議提高企業存款保險上限 惟需國會批准

美國聯邦存款保險公司（FDIC）正式接管第一共和銀行（美：FRC），該行成為過去兩個月内倒閉的第3間美國銀行，外界憂慮或再爆發銀行危機。FDIC周一（1日）發表報告，建議提高企業存款保險上限，而相關做法需獲國會批准。

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FDIC主席Martin Gruenberg發表聲明指，提高企業賬戶存款保險上限的同時，為其他賬戶保留25萬美元（約195萬港元）限額，將能平衡道德風險和金融穩定的需求。

他表示鑒於存戶無法使用企業賬戶或導致更廣泛經濟影響，企業賬戶較其他賬戶帶來更大的金融穩定性問題。而且未投保存款大量集中將增加銀行擠提風險，威脅金融穩定。

Martin Gruenberg亦指，矽谷銀行（SVB）等銀行的倒閉，及監管機構動用系統性風險豁免條款（Systemic Risk Exception）保障未投保存款人的決定，都引發存款保險在美國銀行體系中的根本問題。

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Martin Gruenberg同時透露，截至去年12月，美國逾99%銀行賬戶獲存款保險上限全面覆蓋，但2021年未投保存款佔存款資金47%，導致擠提更容易發生

FDIC衡量了3種提高商業賬戶存款保險上限的方法，包括全面上調所有賬戶的25萬美元上限、完全取消限額、為所有存款提供保險。

FDIC亦在報告中承認，政策變化或導致存款保險範圍增加，包括要求大筆未投保存款作擔保，或限制其轉換為其他流動資產的方式。

責任編輯：李俊儀