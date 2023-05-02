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【WhatsApp新功能】WhatsApp測試「並排模式」　允許同時檢視多個聊天視窗

科技 14:27 2023/05/02

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若是經常要同時與多人連繫的WhatsApp用家，日後或不再需要不斷切換視窗了。有關注WhatsApp功能動向的網站指，WhatsApp正在為Android平板電腦用家，測試一項「並排模式」，讓用家能夠同時檢視多個聊天視窗。

【WhatsApp新功能】WhatsApp正式支援跨手機共用帳戶功能　最多可連結4部裝置

據WhatsApp功能追蹤網站WABetaInfo的一份新報告指，該並排模式允許用家在單個屏幕上，檢視和訪問多個聊天視窗。 

從報告中分享的屏幕截圖中可見，WhatsApp將為新模式提供一個切換選項，允許用家根據啟用和禁用該功能。相關操作只需透過點擊WhatsApp設定中的「聊天」選項，再點選「並排檢視訪問」設定。

目前，並排模式只允許部份測試版用家中進行測試。但WABetaInfo預計，該模式的穩定版將很快推出。加上，以往WhatsApp幾乎會同時為Android和iOS裝置，提供新功能和升級。因此，相信iOS裝置用家也有可能很快便能聽到iOS版並排模式的消息。

【WhatsApp新功能】WhatsApp新功能保留限時訊息　傳送者決定訊息去留

【WhatsApp功能更新】WhatsApp更新三大保安功能　確保用戶帳號安全

責任編輯：殷凱怡

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