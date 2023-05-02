香港中小型企業聯合會與澳門工商聯會簽粵港澳大灣區合作協議

香港中小型企業聯合會會長郭志華於四月二十七日率團到訪澳門，與澳門工商聯會會長何敬麟簽署粵港澳大灣區合作協議，並由香港特別行政區立法會議員何敬康出席見證。這協議有助於香港發揮「一國兩制」、「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，加強澳門與香港兩地互聯互通及及產業協同發展，開拓兩地工商界更多發展機遇，促進經濟多元化，充分實現香港「引進來、走出去」的雙向平台角色，最終達到共同富裕。

香港中小型企業聯合會代表團成員包括：主席鄭仲邦、第一副會長何世杰、第一副主席霍俊文、第二副會長區達智、第二副主席陳麗欣、第三副會長葉德豪、第三副主席許智莉、創會會長佘繼標、永遠榮譽會長劉達邦及會董等一行二十多人。澳門工商聯會出席簽署儀式成員包括：執行會長吳華威、理事長歐家威、監事長黃文龍、常務副會長歐偉強、秘書長吳迪恆、常務副理事長黎汝輝及副監事長郭文謙。

會面氣氛愉快，郭志華表示感謝立法會議員何敬康一直關注中小企發展議題，並促成今次港澳雙方合作關係，幫助兩地中小企展開交流，保持緊密合作的團隊關係。郭會長提出了一系列兩會合作的方向包括：星級品牌落戶澳門及大灣區、共同推動港澳企業融入粵港澳大灣區發展、兩地攜手協力中小企在現代金融、自由貿易及創新科技運用方面把握發展優勢，拓展工商機遇。

何會長對香港中小型企業聯合會一行到訪表示歡迎，將全力支持港澳兩地聯動及聯合會在澳門舉辦活動。

立法會議員何敬康在總結時表示推動中小企發展空間無限大，衷心期望港澳合作成功，未來他會繼續積極推動優化融資平台、協助星級品牌推廣、讓兩地中小企聯動成大企。

在立法會議員何敬康安排下，香港中小型企業聯合會拜訪了澳門貿易投資促進局及參觀了南灣湖的《中國與葡語系國家商貿合作服務平台綜合館》。

在貿促局帶領下，代表團成員詳細了解中國與葡語系九國的貿易情況，澳門在當中的積極關鍵作用，並看到許多已引入澳門的葡語系國家產品。

澳門貿易投資促進局黃偉倫代主席接見香港中小型企業聯合會成員，並分享了澳門經濟、在澳門和橫琴粵澳深度合作區的投資情況等。代表團就投資澳門話題深感興趣進行了具建設性交流，成員均感收獲良多，在返港後將進一步考慮澳門、橫琴和葡語系國家的投資機遇。

(特約)