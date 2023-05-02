美國亞太裔傳統月推新Barbie 原型為荷里活首位亞裔女星黃柳霜

美國玩具巨頭Mattel（美泰兒）趁5月為亞太裔傳統月，推出以荷里活首位亞裔女星黃柳霜為原型的新款Barbie（芭比娃娃）。黃柳霜生前致力打破荷里活對亞裔演員的刻板印象，也是首個登上美國硬幣的亞裔女性。

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Mattel與黃柳霜的侄女Anna Wong合作，設計出以黃柳霜為原型的Barbie。黃柳霜Barbie穿著鑲有金龍的紅色禮服配以紅色輕紗披肩，並採用黃柳霜最具標誌性的瀏海及煙燻眼妝造型。

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Mattel為慶祝亞太裔傳統月，將以黃柳霜的名義向支援低收入亞太裔青年的非牟利組織Asian American LEAD捐款2.5萬美元（約19.5萬港元）。

黃柳霜1905年生於美國洛杉磯唐人街一個基層家庭，父母均為第二代美籍華人。她自幼嚮往荷里活影壇，14歲初登大銀幕出演小角色。

她1922年主演首部以特藝七彩技術拍攝的影片《海逝》（The Toll of the Sea），其後開始走紅。

但她因主流影圈對亞裔演員的刻板印象而意興闌珊，而且法律禁止不同種族演員拍攝親熱鏡頭，導致其戲路受限，她其後遠赴歐洲發展。

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女作家賽珍珠（Pearl Sydenstricker Buck）描寫中國農民生活的小說《大地》獲改編成電影時，黃柳霜一度被視為女主角人選。

但由於電影公司選擇白人男演員出演男主角（女主角丈夫），最後由猶太裔女演員Luise Rainer出演女主角，後者最終也憑著該角色成為奧斯卡影后。

不過黃柳霜一直堅持不懈，於1951年憑電視劇《柳霜女士的藝廊》（the Gallery of Madame Liu Tsong），成為美國首位亞裔美國人電視節目主角。

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責任編輯：鄭錦玲