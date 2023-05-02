【HSBC滙豐】祈耀年：全年派息比率維持50%不變　艾橋智：考慮下半年至2025年進行一系列回購

HSBC滙豐 （00005） 首季每股派息10美仙，勝預期。被問到今年全年會否向每股派逾50美仙股息，行政總裁祈耀年回應稱，打算在今明兩年堅持50%派息率，該50%派息率將適用於銀行全年產生利潤，以產生利潤乘以50%為限。若計出是每股超過51美仙，便將派付每股超過51美仙，但這將是基於50%派息率盈利能力的一個函數，而今年首季股息相當於滙豐在疫前所支付的季度息。

財務總監艾橋智表示，確實在考慮在今年下半年以及2024年、2025年進行一系列滾動回購，而相信這是來自業務有機的資本生成、其次是2024年出售加拿大業務時的收益所支持。強調仍打算向股東歸還來自加拿大業務出售以及所有有機生成的多餘資本。

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記者：胡學能