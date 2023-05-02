▲ 【HSBC滙豐】祈耀年：全年派息比率維持為50% 艾橋智：回購行動將延續到2025年

HSBC滙豐 （00005） 首季每股派息10美仙，勝預期。被問到今年全年會否向每股派逾50美仙股息，行政總裁祈耀年回應稱，打算在今明兩年堅持50%派息率，該50%派息率將適用於銀行全年產生利潤，以產生利潤乘以50%為限。若計出是每股超過51美仙，便將派付每股超過51美仙，但這將是基於50%派息率盈利能力的一個函數，而今年首季股息相當於滙豐在疫前所支付的季度息。

財務總監艾橋智表示，確實在考慮在今年下半年以及2024年、2025年進行一系列滾動回購，而相信這是來自業務有機的資本生成、其次是2024年出售加拿大業務時的收益所支持。強調仍打算向股東歸還來自加拿大業務出售以及所有有機生成的多餘資本。

首季業績可見集團戰略奏效 國際連接性是收入表現持續動力

被問小股東要求分拆亞洲業務，祈耀年表示，從首季業績可見集團戰略正發揮作用，既帶來強勁股息，亦有強大的回購潛力，不計策略交易的影響，集團有形股東回報率達19.3%。他重申增加回報、增加派息、影響銀行估值的最安全和最快的方法是實現集團三年前開始的戰略，「我認為第一季度的業績強化了這一觀點。我們認為這對所有股東都有好處」。

祈耀年稱，集團亞洲財富業務收入增長了約13%。首季進入銀行的新投資資產淨額為220億美元。而在過去12個月，有930億美元的新投資資產凈額進入滙豐。這證明財富戰略也在發揮作用。他強調，銀行的國際連接性是收入表現的持續動力。

滙豐在美國商業地產貸款無明顯風險

至於美國有銀行接連爆煲，祈耀年表示，有關美國區域銀行情況，不會成為全球銀行系統的系統性問題。雖區域銀行在支持美國商業地產市場的能力方面會有一些局部挑戰。但從滙豐角度，滙豐在美國的商業地產貸款方面無明顯風險，而且是管理良好的投資組合。在過去的幾年，滙豐已將該投資組合縮減了50%以上，故在集團的資產負債表上所佔的份額相對來說非常小，若美國商業房地產市場出現挑戰，相信亦不會對滙豐產生重大的財務後果。但即使該市場有挑戰，亦不認為挑戰會有多大，相信它們是可控。

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記者：胡學能