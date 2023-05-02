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【電子支付】BoC Pay「乘車碼」掃碼付款功能擴至城巴及新巴　5月搭車可享半價優惠、累計最多省20元

Hot Talk 13:31 2023/05/02

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【電子支付】BoC Pay「乘車碼」掃碼付款功能擴至城巴及新巴　5月搭車可享半價優惠、累計最多省20元

中銀香港 （02388） ）BoC Pay「乘車碼」掃碼付款功能現已擴展至城巴及新巴，覆蓋香港四大專營巴士（城巴、新巴、九龍巴士和龍運巴士）全部路線。乘客只需透過巴士上的掃碼設備讀取「乘車碼」二維碼，即可以BoC Pay繳付車資。

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，截至今年首季，城巴及新巴的電子支付交易筆數較去年第四季上升近50%，中銀將繼續把「乘車碼」拓展至更多公共交通工具，以及擴展BoC Pay衣、食、住、行範疇。

用BoC Pay「乘車碼」可享額外5倍積分回贈

乘客無須輸入密碼，即可直接在收費器上方鏡頭掃瞄二維碼繳付車費。由2023年5月1日至5月31日，乘客使用BoC Pay「乘車碼」乘搭城巴及新巴均可享車費半價優惠，每次最高優惠金額為5元，每人於活動期間限用優惠4次。

此外，由即日起至12月31日，乘客使用BoC Pay「乘車碼」更可享額外5倍積分回贈，每名用戶可享最多5000分額外積分回贈優惠，積分可抵銷簽賬金額，逢星期五更有8折優惠，客戶可享受折上折。

相關文章：【消費券2023】中銀BoC Pay加推「尊屬勁賞Pay」優惠　指定商戶單一消費滿1500元立減80元

相關文章：【消費券2023】PayMe與逾30個品牌合作推逾4000萬消費券優惠　5月15日前合資格新用戶可獲高達100元購物優惠券

編輯：陳韻妍

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