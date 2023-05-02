法財長出版新情色小說 遭批不務正業

法國社會因退休年齡改革及通脹問題持續動盪，此時財長勒梅爾（Bruno Le Marie）卻出版新情色小說，被反對派批評「不務正業」。

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勒梅爾的最新小說名為《美國賦格曲》(American Fugue)，內容與法國社會現狀極為不同。當中最為關注的情節為主角之一的情愛場面描寫，引起法國輿論群起攻之。

強硬派左翼政黨LFI國會議員François Ruffin批評勒梅爾，不應浪費任何時間在創作小說，直指法國民眾正面對巨大通脹危機。

與此同時，《美國賦格曲》上周四（4月27日）出版時，正好是國際評級機構惠譽（Fitch）下調法國債務評級至AA-的同日。

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然而，勒梅爾上周受訪時強調，不認為兼顧政治及出版事業有問題。他指如果缺少文學及浪漫創作，只有政治是不足夠。

54歲的勒梅爾至今曾出版13本著作，單在過去4年便有5本新書出版。

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責任編輯：吳漢培