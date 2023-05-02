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【有線寬頻1097】有線公布人事變動：黃思遠離職、杜之克接任CEO　余詠珊及何哲圖亦加盟

股市 12:59 2023/05/02

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【有線寬頻1097】有線公布人事變動：黃思遠離職、杜之克接任CEO　余詠珊及何哲圖亦加盟

有線寬頻 （01097） 公布一系列人事變動，行政總裁黃思遠因追求其他事業發展及個人興趣，已向有線董事會請辭。黃思遠將在離任前將主力負責完成交還收費電視牌照工作，同時杜之克將接任行政總裁一職，任期為五年，上述變動將於6月3日生效。有線寬頻發言人表示，除行政總裁變動外，余詠珊及何哲圖加盟亦已正式加盟有線寬頻，分別出任集團旗下香港有線娛樂總經理，以及有線寬頻銷售及市場總監。

邱達昌已辭去非執行董事兼副主席職務

另外，有線寬頻指，邱達昌已辭去非執行董事兼副主席職務，邱華瑋及孔祥達亦已辭去非執行董事職務，有線同時委任杜之克及周大福企業對外事務總監陸偉棋出任執行董事，有關變動將於5月3日生效。

有線寬頻指，余詠珊在電視行業擁有逾40年經驗，將負責集團媒體業務的產品製作及營運；何哲圖則曾在多家唱片公司及電視台音樂部門任職管理層，將協助集團加強節目內容質素，以及開拓其他方面的內容及營銷合作。

有線：是次管理層變動可引入具豐富相關經驗人才

杜之克表示，因應市場出現新機遇趨勢，有線寬頻過去兩年銳意推進戰略轉型，發展免費電視業務，期望能為集團未來發展作出貢獻。黃思遠指，集團主要媒體業務將於6月起正式由收費轉型為免費，踏入另一個新階段，杜之克在免費電視及媒體業務擁有豐富經驗，深信他能夠帶領有線寬頻更上一層樓。

有線寬頻於今年2月宣佈交還收費電視牌照，集中資源發展免費電視及新媒體業務，下一階段重點將致力提高節目質素，加強節目內容、製作，以及探索多樣化發展，因此期望招攬更多人才加盟，冀盼是次管理層變動，可引入具豐富相關經驗人才，製作更多優質節目，反映公司持續加大媒體業務投入的戰略。

此外，有線新部將繼續由關慧玲負責，今次董事會及管理層變動，不會影響新聞部獨立運作。

相關文章：【業績｜有線】有線寬頻去年破紀錄蝕8.9億、負資產7.4億　連續虧損15年

相關文章：【有線電視】新聞總監關慧玲：有線新聞繼續擴軍、這正是一個新起點　有線寬頻CEO：交還牌照是延續近年改革方向

編輯：陳韻妍

港股 余詠珊 管理層變動 杜之克 電視台 電視 何哲圖 邱達昌 香港 媒體
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