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【HSBC滙豐】滙豐香港首季稅前多賺逾2倍至34億美元　表現最佳單一市場　亞洲、歐洲利潤平分秋色

股市 12:39 2023/05/02

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【HSBC滙豐】滙豐香港首季除稅前利潤增加1.1倍至約58.49億美元　表現最佳地區

HSBC滙豐 （00005） 首季業績顯示，香港市場列帳基準稅前利潤34.2億美元，按年增2.2倍，佔整體稅前盈利26.5%，是多個營運市場貢獻盈利最多的一個。季內香港市場淨利息收益24.4億美元，按年增69.4%，費用收益淨額7.9億美元，跌6%。

香港市場首季預期信貸損失4400萬美元，按年縮減78%。於3月底，滙豐在香港市場向外部客戶發放的貸款和墊款淨額為2910億美元，按年跌5.8%；外部客戶帳項（即存款）為5333億美元，跌4.1%。

若以各大洲劃分，滙豐亞洲市場和歐洲市場表現平分秋色，各錄得稅前利潤約58.5億美元，分別按年增1.1倍、4.1倍，各佔滙豐整體稅前盈利45.4%。

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港股 香港 滙豐控股（00005）
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