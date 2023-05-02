美報告揭近50新聞網用AI撰稿 涵蓋7種語言

新聞評級組織NewsGuard發表報告，指在全球範圍內已確定有49個新聞網站，內容似乎大部分由AI（人工智能）語言模型生成。NewsGuard研究人員指，相關網站傾向使用枯燥且重複的短語，正是AI聊天機器人的特點。據悉相關網站涵蓋7種語言，透過生成點擊誘餌式（clickbait）文章，以獲得收入。

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報告表示，通常AI生成的新聞網站不會透露，控制或擁有相關網站人士身份，且大部分網站都以冠以通用名稱，包括「Biz Breaking News」和「News Live 79」等。網站上的文章通常由其他新聞改寫或總結而成，並署以「編輯」（Editor）或「管理員」（Admin）等名稱發表，或甚至不會有任何署名。

報告亦發現，有關網站發布的部分文章明確表示是由AI生成。如網站BestBudgetUSA.com發布的文章中，包括AI聊天機器人的回應，稱雖然無法說出1,500個單詞，但可以為讀者提供文章摘要。

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報告承認，雖然調查的大部分網站未傳播錯誤信息，但的確有網站曾發布假消息。如網站CelebritiesDeath.com就曾發表一篇題目為「（美國總統）拜登已死，（副總統）賀錦麗暫代總統」（Biden dead. Harris acting President）的文章

但網站亦有顯示，指文章內容違反OpenAI關於生成誤導性內容的政策，指編造死亡消息是不道德的行為，所以文章尚未完成。

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責任編輯：李俊儀