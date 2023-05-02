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【BlackBerry再轉型】BlackBerry審查業務戰略　或分拆多項業務

科技 12:34 2023/05/02

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曾因獨特的QWERTY鍵盤手機，而為一眾商界人士熟悉及喜愛的BlackBerry，在去年停止其智能手機業務後，便將其核心業務轉向網絡安全及供汽車製造商使用的軟件。據報，BlackBerry將對其業務戰略進行審查。

【Blackberry歷史】記錄BlackBerry手機興衰　同名電影5月上映

綜合外媒報道，自智能手機業務不在，BlackBerry一直努力重拾投資者的興趣，並探索其潛在發展機會。BlackBerry周一（1日）表示，將審視業務戰略方針，其中不排除分拆旗下一項或多項業務。

據外媒《The Globe and Mail》指，該企已聘請投資銀行Morgan Stanley & Co.和Perilla Weinberg Partners擔任財務顧問，惟尚為是次計劃的流程制定時間表。在其董事會制定具體協議或終止評估前，該企亦不打算揭露與評估相關進展。

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【電話亭數碼化】香港電訊推智慧電話亭　首部座落銅鑼灣

責任編輯：殷凱怡

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