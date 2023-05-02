▲ 【業績｜銀行股】星展集團首季多賺43%勝預期、業績再創新高 股本回報率增加至18.6%

星展集團首季純利按年升43%至25.7億坡元，勝預期，再創歷史新高；股本回報率增加至18.6%，亦創新高，期內總收入增34%至49.4億坡元。星展首季每股派息0.42坡元。

集團表示，資產質素保持穩健，不良貸款比率維持於1.1%，不良資產按季跌3%至49.5億坡元。新增的不良資產較低，被還款及撒銷金額抵銷。期內，特殊撥備6200萬坡元，佔貸款6個基點。一般撥備9900萬坡元，作為加強整體儲備的謹慎措施。

淨息差上升66基點至2.12%

期內淨息差上升66基點至2.12%，星展預期全年淨息差介乎2.05%至2.1%。星展普通股一級比率（CET1）按季跌0.2個百分點，至14.4%。

以固定貨幣匯率計算，存款較上一季增長1%，相當於50億坡元，逹5,290億坡元。3月資金流向避風港，因此存款和財富管理的淨資金流入增加。與去年相比，存款上升4%，相當於200億坡元。流動性覆蓋比率為147%，淨穩定資金比率為118%，均遠高於監管要求。

星展行政總裁高博德（Piyush Gupta）表示，受惠於資金流向亞洲避險，帶動存款增長，而在市場受壓下，星展堅持持續轉型網上銀行，以保持業務增長勢頭。

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記者：宋佩恩

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