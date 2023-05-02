【TSLA加價】Telsa逆市升1.6%　中國內地、美國「象徵式」加價、涉Model 3和Model Y

▲ 【TSLA加價】Telsa中國內地、美國「象徵式」加價 涉Model 3和Model Y

電動車企Tesla（美：TSLA）今年頻頻修改產品售價，今年初在中國內地、美國掀起減價潮之後，Tesla近期重新上調兩大熱門車款Model 3和Model Y定價，但只屬「象徵式」加價。

Tesla逆市升1.6%，暫報164.62美元。

根據美國特斯拉官網數據，Model 3 、Model Y不同配置版定價都有回升，但升幅不足1%。

原有定價 最新定價 Model Y 46,990美元 47,240美元 Model Y 長續航 49,990美元 50,240美元 Model Y 高性能版 53,990美元 54,240美元 Model 3 39,990美元 40,240美元 Model 3 高性能 52,990美元 53,240美元

中國內地方面，Model 3在中國的售價由22.99萬元漲至23.19萬元（人民幣，下同），漲幅同樣不足1%，Model 3高性能版漲至33.19萬元。

Model Y在中國的價格上漲至26.3萬元，Model Y長續航版在中國的價格上漲至31.39萬元，Model Y高性能版在中國的售價上漲至36.39萬元。

此外，TESLA台灣官網也在同日宣布調整Model Y售價，各上漲8,000元新台幣，調整後Long Range 售價為212.79萬元新台幣，Performance 版則則為238.79萬元新台幣。

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