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【名家點睇】5月聯儲局料加息0.25厘 陶冬：減息或比市場想像更慢

股樓投資 12:19 2023/05/02

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瑞信亞太區財富管理大中華區副主席陶冬在專欄稱，美國核心PCE出現了反彈，從上期的4.4%升至4.9%，主要因為工資上漲帶動服務業加價，而服務業通脹勾起通脹預期，藍領工資跟着漲，形成工資和物價的螺旋上升。就業市場熾熱，堅定了聯儲局5月繼續加息的決心。

【同場加映】溫股知新：負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

他預計，聯儲局5月議息會議將加息0.25厘，也是市場多數人預期的，「市場更關心停止加息後，聯儲何時開始減息。決策者揚言今年沒有降息空間，但是市場認為下半年有3至4碼（0.75至1厘）的減息空間。市場與聯儲在利率前景上的分歧之大，乃是近四十年來罕見的。」

陶冬認為，市場和聯儲局的分歧，來自對美國衰退的判斷，「市場認為會，因為金融緊縮已經發生了，勢必衝擊實體經濟。聯儲則認為經濟會進一步回落，但未必衰退。」還有銀行風險是否已結束？「聯儲認為三家銀行出事是個別現象，大局可控。市場則有不同的意見。在這兩點上，筆者站在市場的一邊，不過認為減息可能來得比市場想像的更慢。」

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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因此，他覺得在通脹沒有受控的情況下，作為調控物價的主要責任人，聯儲局不會輕易說出政策轉向，不然可能招致國會和民眾的不滿。「哪怕聯儲看到衰退風險，看到金融穩定風險，也要等問題暴露出來後，才能著手處理。明年是美國大選年，鮑威爾很難不為現任總統保駕護航，只是吃相不能太難看，要等到經濟或者金融出了狀況，才能順理成章地進入大手減息程序。」

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責任編輯：林衛

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陶冬 美國聯儲局 議息 鮑威爾 美國 經濟

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