【數據點睇】中國首4個月地方債發行近3萬億 廣東省排首位發債2800億

據澎湃新聞報道，截至4月底，今年中國地方債發行達2.78萬億元（人民幣，下同），其中新增專項債發行已達1.64萬億元。另廣東省的地方債發行額居全國首位，且廣東在今年4月再次「試水」參考地方債收益率曲綫設定債券投標區間。

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財政部數據顯示，今年首季山東、廣東、四川、浙江、河北、福建六省地方債發行超過千億元，居全國前六，分別為1,932億元、1,624億元、1,593億元、1,353億元、1,214億元、1,015億元。而截至4月底，廣東省的地方債發行位列省份第一，今年地方債發行合計為2,865.87億元。

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值得注意是，廣東在4月再次嘗試地方債發行利率參考「財政部-中國地方政府債券收益率曲綫」，本次由深圳兩期地方債「試水」。去年11月，廣東省發行的兩期地方債發行利率已經開始參考地方債利率，為首批「試水」的債券。分析指，這些嘗試體現地方政府債券發行定價更加市場化，未來地方政府債券定價將更合理地反映地區差異，會綜合考慮當地金融資源、地方債流動性等因素，不同資質地方債價格會出現分化，資質較優區域的融資成本有望降低。

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責任編輯：林衛