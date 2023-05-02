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【名家點睇】政治局會議稱需求仍不足 沈建光：中國離全面復甦有多遠？

股樓投資 12:12 2023/05/02

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中央政治局日前召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議指出，當前中國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高質量發展仍需要克服不少困難挑戰。京東集團首席經濟學家沈建光表示，得益於去年底新冠防控政策優化，今年初中國經濟有所修復，但是，復蘇力度較為溫和、內生動力依然不足。

【同場加映】溫股知新：負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

一方面，出口、消費、信貸等數據超預期背後有接觸性服務需求報復性反彈、基數效應等短期因素。另一方面，就業、利潤、投資、物價等數據仍然疲軟，特別是青年就業形勢嚴峻、民間投資低迷、通縮壓力加大，均指向內生動力偏弱。考慮到，當前貨幣政策已經較為寬鬆，且資金使用效率、投資拉動效率下降，進一步寬鬆效果可能較為有限。

【延伸閱讀】恒指目標： 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題，請按【見下頁

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展望第二季前景，低基數下經濟數據按年將明顯走高，但真實恢復情況還需客觀分析、更應看環比數據，而下半年情況更取決於全球經濟和中國政策走向。推動中國經濟從「疫後重啟」轉向「全面恢復」。在政策方面，財政政策特別是中央財政還有進一步發力空間。例如，降低企業負擔如社保和公積金費率，向中低收入群體發放現金補貼或消費券，推動綠色智能家電下鄉和以舊換新等，提振微觀主體信心。

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責任編輯：林衛

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