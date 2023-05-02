▲ 【股神巴菲特】股神拍檔芒格:美國商業房地產市場正出現問題 但沒有像2008年般糟糕

美國監管機構周一剛接管了第三家倒閉的地區性銀行，股神巴菲特（Warren Buffett）拍檔芒格（Charlie Munger）表示，美國商業房地產市場正出現問題，當房地產價格下滑，美資銀行便會充斥著壞帳問題，但目前的銀行問題沒有像2008年般糟糕，而「銀行業遇到的麻煩，就像其他任何地方都會遇到的麻煩一樣」。

「在好的時間你擁有壞習慣，在壞的時間你就會失去更多。」

巴菲特沒有在是次銀行危機出手

巴菲特一直都在銀行業遇到低潮或不穩定時出手支持，如2007至2008年金融海嘯期間，向高盛（美：GS）注資50億美元，並於2011年又向美銀（美：BAC）作出類似行動。不過，巴菲特沒有在是次銀行危機出手。

芒格指，巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）已經向不少銀行作出投資，而且相關投資不俗，但也對部分銀行表現感到失望，因經營銀行並不容易，而且很容易作出錯誤行動。

現時投資很難重獲昔日的回報率

芒格又稱，現時大部分商業房地產都不再良好，市場上充斥有問題的商廈、有問題的商場、有問題的房地產。「與6個月前比較，所有銀行都收緊商業房地產的借貸。」

他又指，自己及巴菲特都是低息環境受惠者，能以較低的價格，捕捉大量投資投資，但現時很難重獲昔日的回報率，因利息已上升，而且大量投資者趁低吸納，並尋找效益不佳的企業，「當愈來愈多人參與時，這個遊戲愈來愈難玩」。

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編輯：陳韻妍