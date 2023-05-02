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美國夫婦婚禮當日陰陽相隔 新娘慘遭醉駕司機撞死

環球社會熱點 12:19 2023/05/02

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美國南卡羅萊納州一對新婚夫婦上周五（4月28日）舉行婚禮，豈料其後坐車離開婚禮現場時，遭一名醉酒駕駛的司機撞上。車禍導致新娘不幸喪生，而同車的新郎及兩名親友也重傷留院治療。

美國下周四取消旅客疫苗接種要求 新冠緊急狀態終止 【下一頁】

34歲新娘米勒（Samantha Miller）與新郎哈欽森（Aric Hutchinson）當日於富麗海灘（Folly Beach）舉行婚禮，然後一行人乘坐高爾夫球車離開。

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但一輛汽車突然高速從後撞上高爾夫球車，高爾夫球車被撞至抛離原點約90多米的位置，並數度翻滾。

米勒其後證實傷重不治，距離婚禮僅5小時。至於車上其餘3人均受傷。新郎哈欽森傷勢危殆，出現腦損傷和身體多處骨折。

執法部門調查後指，25歲肇事司機科莫羅斯基（Jamie Lee Komoroski）事發時駕駛時速高達105公里，而該處的車速限制為時速40公里，當車禍發生時她僅短暫地踩了剎車。

科莫羅斯基被控魯莽駕駛殺人罪和三項酒後駕駛導致他人死亡罪，每項罪名將面臨最高25年監禁。

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責任編輯：鄭錦玲

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