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【異動股】澳門工程股恆宇集團瀉近9成後停牌、待公布內幕消息　新世界鄭志恒帳面損手逾億

當炒股 12:18 2023/05/02

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【異動股】澳門工程股恆宇集團瀉近9成後停牌、待公布內幕消息　新世界鄭志恒帳面損手逾億

澳門工程恒恆宇集團 （02448） 今早股價暴跌，開市跌約15%後跌幅不斷擴大，並於上午10時02分短暫停止買賣。停牌前，恆宇集團大跌89%，報0.385元，為上市5年來新低。恆宇集團其後發公告指，停牌以待發布有關公司的內幕消息。

恆宇集團暴跌前市值達28.2億港元，2022年、2021年盈利折合為2,090萬港元和5,041萬港元，歷史市盈率逾130倍。在股價大跌後，公司市值跌至3.1億元，歷史市盈率回落至13倍左右。

新世界鄭志恒去年入股價3.976元

值得注意，新世界 （00017） 鄭裕彤家族成員、非執行董事鄭志恒，去年12月向恆宇集團控股股東謝鎮宇買入5%或4030萬股，每股作價達3.976元，涉資1.6億港元。以停牌前價格計，鄭志恒帳面虧損逾1.4億元。

據介紹，恆宇集團主要從事裝修工程，主要營運兩個業務部門。裝修工程分部涉及執行裝修工程、採購物料、地盤監督、分包商管理、整體項目管理、室內裝修及現有樓宇的改建工程。樓宇建造工程分部涉及結構樓宇工程、採購物料、地盤監督、分包商管理及整體項目管理。

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編輯：麥德銘

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