【港澳通關】港人掛念澳門美食　假期紛「過大海」

各地防疫措施放寛後，香港人都急不及待出去旅行，只需「過大海」的澳門，自然成為港人小長假的首選，有港人表示，現時澳門的周末擠得水洩不通，要「搵食」必須排隊最少1小時，當地餐廳則表示，會推出有澳門特色的產品谷銷情。

【2023五一黃金周】餐飲零售皆暢旺 惟民生區淡靜

大部分香港人過去幾年都沒踏足過澳門，故在港澳通關後都急不及待出發，從事大學工作的Mary Au也不例外，「很掛念那邊的美食，所以當有搞手組團就一呼百應」，他們一行12人、來自6個家庭的澳門美食團於2月尾出發，租住了氹仔一間酒店，房費可全數用於酒店晚餐，眾人還光顧了官也街的所有網紅店，蛋撻、木糠布甸統統吃過，旅程消費約每人2千至3千元。

市民：短期內未必再遊澳

「不過此行實在太多遊人，內地人、香港人都有，無論去甚麼食肆，就算是官也街的家庭式葡菜，如果沒訂位都要排長龍。」她說單是排官也街某老字號手信店就用了1小時，吃一串新馬路牛雜也是排1小時，但Mary仍是覺得物有所值，「因為吃的是澳門獨有的情懷」，如牛雜店就是Mary從中學開始每年都會光顧的老店。她表示，現在澳門實在太擠迫，短期內未必會再來旅遊，「澳門該是慢活的地方，去飲咖啡、看古蹟」，4月底再有短假期，她將會到台北旅遊，「都是適合飲飲食食的地方」。

家庭主婦蔡太將於今年4月與兩個女兒一同去澳門玩3日2夜，「此行主要想住澳門的新酒店，並試試從港珠澳大橋入境，一來未試過，二來可免卻暈船浪之苦」，因為不愛賭錢，今次主要是美食行，她們訂了酒店的自助午餐，亦打算吃澳門的地道美食，如葡撻、咖喱米線、豬排包等，預算每人花費2千至3千元。

▲ 家庭主婦蔡太

推大三巴雪條打卡度高

西洋菜餐館位於非遊客區的南灣，除提供澳葡元素西餐，亦有將澳門手信入饌的特色餐單，例如「澳門水蟹意大利飯」就是以澳門盛產的水蟹熬成高湯，再混入意大利米煮成。餐廳創辦人及主廚陳日泰（Laurence）表示，他們8成都是本地客人，2成是遊客，當中有1成來自香港。

▲ 西洋菜餐館創辦人及主廚陳日泰

疫情期間旅客減少，西洋菜曾經嘗延長營業時間去彌補損失，晚上營業多45分鐘至十點半，他表示「反應還好，好過沒有」，同時餐廳還減少了複雜菜式的數量，減低廚房壓力。通關之後旅客明顯增多，但同時本地人亦忙於外出旅行，「澳門人3年沒去旅行了，我們的本地客人生意下降了15%」，拉上補下，整體生意還是下降。

為了增加旅客生意額，西洋菜打算提升餐廳的小食類別，「旅客經過時可以購買，小食類分量不多，不會影響晚餐的胃口」，餐廳最新推出的大三巴造型雪條也將是重點產品之一，因為打卡度高，同時可以宣傳澳門。他們同時會加強網上渠道如FB、IG及小紅書的宣傳，Laurence預期今年生意額只會增加5%。

▲ 大三巴造型雪條

平日生意未如理想

Zora有兩間零卡茶飲，分別位於澳門遊客區及民生區，她表示民生區店在疫下沒有太大影響，但遊客區分店的生意則大跌9成，「每月蝕6萬多澳門元，當中人工佔了5成」，可幸是租約簽了5年不加租，故沒造成更大負擔。

▲ 零卡茶飲負責人Zora

她指出，通關之後遊客只在周末增加2、3倍，以內地客為主，但周一至五仍然水盡鵝飛，未能彌補損失，「不像疫情前，除內地客外還有台灣和外國客，消費力始終不夠。」她期望政府可推出更多促進旅遊的政策，「現時仍未達到開店預期，生意須提升1至2倍才會好些」。

為了提升生意，Zora開始在大眾點評、小紅書和微博等內地網上平台做宣傳，「本地人和內地人的口味很不同，澳門人喜歡芒果和士多啤梨味，內地人則愛西瓜味」，所以她會在遊客區分店增加西瓜汁原材料，同時增加打卡產品，「更多顏色分層，吸引遊客來購買打卡」。

▲ 茶飲都可變打卡產品

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本報記者：歐陽佩

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