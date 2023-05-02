美國下周四取消旅客疫苗接種要求 新冠緊急狀態終止

美國下周四（11日）將會終止新冠公共健康緊急狀態，同時亦會取消國際旅客及聯邦政府員工的疫苗接種要求。

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白宮周一（1日）宣布，下周四新冠公共健康緊急狀態終止時，同時解除對旅客入境當地的疫苗接種要求。白宮指疫苗仍是保護政府人員對抗新冠的最重要手段之一，但表明美國已進入不同階段，讓類似防疫手段不再優先。

國土安全部同日表示，下周五（12日）起經海陸兩路入境旅客亦不需提供疫苗接種證明。衛生及公共服務部亦表示，將開始程序終止Head Start教職員計劃及政府醫療建築的疫苗接種要求。

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美國政府去年6月起取消機場入境國際旅客的陰性檢測要求，但維持多數旅客的疫苗接種要求。眾議院今年2月投票通過，支持取消國際旅客的疫苗接種要求。

2021年時，拜登（Joe Biden）政府下令約350萬名聯邦政府公務員及合約員工，必須接種新冠疫苗，否則面臨解僱或紀律處分。

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責任編輯：吳漢培