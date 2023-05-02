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【香港經濟】香港首季GDP預估增長2.7%、終止四連跌　恒生：外圍不明朗短期或壓抑進出口表現

宏觀解讀 19:03 2023/05/02

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【香港經濟】李家超：香港首季GDP增長2.7%　IMF降香港全年增長預測

行政長官李家超今早出席行政會議前表示，香港2023年第一季經濟增長為2.7%，扭轉前一季度經濟收縮的情況。李家超指出，今年首季香港出口依然下跌，但內地經濟正較快增長，香港航空運力加速恢復，相信第二季經濟會較第一季更好。

香港2022年全年經濟收縮3.5%，預測2023年可回復至增長介乎3.5%至5.5%。

港府將於5月12日公布，首季GDP修訂數字和更詳細的統計數字，以及全年本地生產總值的修訂預測。

私人消費增12.5%　進出口續錄逾雙位數跌幅

港府於收市後正式公布GDP預估數字。不同經濟環節上，首季私人消費開支按年增12.5%，較去年第四季按年增1.7%明顯加快；政府消費開支增長0.5%，較前季度增9.1%回落；固定資本形成總額增5.8%，較前季度跌8.9%改善。

貿易活動上，貨品出口總額跌18.7%，較前季跌24.9%溫和改善；貨品進口跌14.5%，較前季跌22.9%改善。服務輸出上升16.9%，較前季升0.6%；服務輸入增20.6%，前季度則升1.2%。

薛俊昇：首季私人消費增長為近年來最快增速

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，本港首季經濟增長高於市場預期，反映防疫措施放寬及內地經濟復甦，帶動本港經濟增長步伐加快，而近月訪港旅客人數急升，顯示服務貿易正在恢復，刺激首季服務貿易錄得按年雙位數字的增長，同時旅遊業復甦，加上失業率持續下跌，也有助消費氣氛改善，當中首季私人消費按年增長達12.5%，為近年來最快增速。

薛俊昇稱，雖然外圍環境持續不明朗，可能於短期內壓抑貨物進出口的表現，但預期消費及服務業將繼續帶動本港經濟復甦，預測今年本港經濟增長達4%。

政府發言人表示，在訪港旅遊業和本地需求強勁復蘇帶動下，香港經濟首季明顯改善。根據預先估計數字，實質GDP按年增長2.7%，終止先前連續四個季度的跌勢。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值大升5.3%。

IMF：香港今年增長3.5% 較半年前預期低0.4百分點

國際貨幣基金組織（IMF）同日公布更新版《區域經濟展望》，預計香港今年經濟增長3.5%，較組織於去年10月估計的3.9%，低0.4個百分點。IMF同時提高，2024年香港經濟增長預測0.1百分點，至3.1%。

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編輯：麥德銘

 

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