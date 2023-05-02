  • 24°C
香港時間 : 2023502日 (週二) 12:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】李家超：香港首季GDP增長2.7%　IMF降香港全年增長預測

宏觀解讀 11:30 2023/05/02

分享：

分享：

【香港經濟】李家超：香港首季GDP增長2.7%　IMF降香港全年增長預測

行政長官李家超今早出席行政會議前表示，香港2023年第一季經濟增長為2.7%，扭轉前一季度經濟收縮的情況。李家超指出，今年首季香港出口依然下跌，但內地經濟正較快增長，香港航空運力加速恢復，相信第二季經濟會較第一季更好。

香港2022年全年經濟收縮3.5%，預測2023年可回復至增長介乎3.5%至5.5%。

國際貨幣基金組織（IMF）同日公布更新版《區域經濟展望》，預計香港今年經濟增長3.5%，較組織於去年10月估計的3.9%，低0.4個百分點。IMF同時提高，2024年香港經濟增長預測0.1百分點，至3.1%。

【開市追揸沽】港股步五窮月大市點走？澳門賭收勁升濠賭股點揀？

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股步五窮月大市點走？ 澳門賭收勁升濠賭股點揀？

相關文章 ：

【香港經濟】本港3月出口意外跌1.5%、連跌11個月　歐美出口量先復甦

【香港經濟】香港失業率跌至3.1%　重返疫情前水平、勞動人口仍相差20萬

【香港經濟】花旗料本港GDP今年升4.5% 星展最牛料勁彈6.5%

編輯：麥德銘

 

開啟hket App，閱讀全文
經濟 國際貨幣基金組織 GDP 李家超
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【FRC】美國第一共和銀行　可入場炒一轉？
【FRC】美國第一共和銀行　可入場炒一轉？
【美國加息】美國周四公布議息結果　市場預期加不加息？
【美國加息】美國周四公布議息結果　市場預期加不加息？
【FRC】摩通買FRC資產有無賺？股票價值仍有幾多？散戶寶貴一課
【FRC】摩通買FRC資產有無賺？股票價值仍有幾多？散戶寶貴一課
【美股收市】議息前道指回吐46點　摩通收購FRC資產　逆市升逾2%
【美股收市】議息前道指回吐46點　摩通收購FRC資產　逆市升逾2%
【港股市況】恒指好淡爭持、半日升17點　內房物管走弱　百度升約3%（不斷更新）
【港股市況】恒指好淡爭持、半日升17點　內房物管走弱　百度升約3%（不斷更新）
【FRC】摩根大通斥106億美元收購被接管的美國第一信託銀行　FRC盤前急跌超過4成、摩通升3%（第二版）
【FRC】摩根大通斥106億美元收購被接管的美國第一信託銀行　FRC盤前急跌超過4成、摩通升3%（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款