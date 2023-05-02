▲ 【亞洲經濟】IMF上調今年亞洲經濟增長預測至4.6% 中印兩國貢獻全球半數增長

國際貨幣基金組織（IMF）周二（2日）上調亞洲經濟預測0.3個百分點至4.6%，增速較2022年的3.8%更快，主要由於中國及印度經濟增長強勁，兩國料佔全球經濟增長約50%，整個亞洲經濟則佔全球經濟約70%，但IMF同時將2024年亞洲經濟增長預測則下調至4.4%。

IMF指，今年亞洲經濟受惠於中國疫後復甦，當中內需為亞洲區經濟最大增長動力，預計中國及印度今年經濟分別增長5.2%及5.9%，同時調低香港經濟增長預測至3.5%。

與此同時，IMF警告，西方銀行危機將持續為通脹及全球市場波動帶來風險，亞洲地區易受金融環境收緊影響，當中高槓桿企業易受借貸成本急升影響。

IMF指，通脹較市場預期持續更久，故敦促日本及中國以外地區央行保持緊縮貨幣政策，將利率維持於高位一段長時間，以壓抑通脹。

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記者：宋佩恩

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