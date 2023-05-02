  • 25°C
香港時間 : 2023502日 (週二) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【亞洲經濟】IMF上調今年亞洲經濟增長預測至4.6%　中印兩國貢獻全球半數增長

宏觀解讀 14:14 2023/05/02

分享：

分享：

【亞洲經濟】IMF上調今年亞洲經濟增長預測至4.6%　中印兩國貢獻全球半數增長

國際貨幣基金組織（IMF）周二（2日）上調亞洲經濟預測0.3個百分點至4.6%，增速較2022年的3.8%更快，主要由於中國及印度經濟增長強勁，兩國料佔全球經濟增長約50%，整個亞洲經濟則佔全球經濟約70%，但IMF同時將2024年亞洲經濟增長預測則下調至4.4%。

IMF指，今年亞洲經濟受惠於中國疫後復甦，當中內需為亞洲區經濟最大增長動力，預計中國及印度今年經濟分別增長5.2%及5.9%，同時調低香港經濟增長預測至3.5%。

與此同時，IMF警告，西方銀行危機將持續為通脹及全球市場波動帶來風險，亞洲地區易受金融環境收緊影響，當中高槓桿企業易受借貸成本急升影響。

IMF指，通脹較市場預期持續更久，故敦促日本及中國以外地區央行保持緊縮貨幣政策，將利率維持於高位一段長時間，以壓抑通脹。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【香港經濟】李家超：香港首季GDP增長2.7%　IMF降香港全年增長預測

【港元滙價】渣打劉健恒：銀行體系結餘有再下跌風險惟不會降至零　HIBOR要到下半年才有望顯著回落

記者：宋佩恩

【開市追揸沽】港股步五窮月大市點走？澳門賭收勁升濠賭股點揀？

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股步五窮月大市點走？ 澳門賭收勁升濠賭股點揀？

開啟hket App，閱讀全文
經濟 國際貨幣基金組織 香港 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【MPF】積金局上年度助追回約1.45億拖欠供款　研修例推分層附加費

下一篇文章

【HSBC滙豐】祈耀年：全年派息比率維持50%不變　艾橋智：考慮下半年至2025年進行一系列回購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【FRC】摩根大通斥106億美元收購被接管的美國第一信託銀行　FRC盤前急跌超過4成、摩通升3%（第二版）
【FRC】摩根大通斥106億美元收購被接管的美國第一信託銀行　FRC盤前急跌超過4成、摩通升3%（第二版）
【FRC】美國第一共和銀行　可入場炒一轉？
【FRC】美國第一共和銀行　可入場炒一轉？
【美國加息】美國周四公布議息結果　市場預期加不加息？
【美國加息】美國周四公布議息結果　市場預期加不加息？
【港股市況】滙豐績後彈3%　恒指再次轉跌　新奧能源升半成　內房物管走弱（不斷更新）
【港股市況】滙豐績後彈3%　恒指再次轉跌　新奧能源升半成　內房物管走弱（不斷更新）
【FRC】摩通買FRC資產有無賺？股票價值仍有幾多？散戶寶貴一課
【FRC】摩通買FRC資產有無賺？股票價值仍有幾多？散戶寶貴一課
【美股期貨】議息前美股期貨變化不大　道指期貨跌13點（不斷更新）
【美股期貨】議息前美股期貨變化不大　道指期貨跌13點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款