【2023五一黃金周】餐飲零售皆暢旺　惟民生區淡靜

據入境處數據，截至5月1日下午4時，本港出入境初步數字為36.4萬人次，當中入境佔21.7萬人次。而五一黃金周首兩日（4月29及30日）共約37.2萬人次旅客入境香港。當中，首日內地訪客約16.6萬人次，翌日亦有15.6萬人次；其他訪港旅客，兩日共有約5萬人次入境。

【2023五一黃金周】屢見大額消費 新地料5月生意升3成

九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌稱，黃金周銷售符合預期，比起4月的周末及周日生意額上升2成，當中旅客佔55%，以內地人為主，「旅客主要買金飾自用，間中亦有客人購買龍鳳鈪」，平均單價為7千至8千元，比今年3至4月的5千至6千元為高。黃金周尚有兩天，內地旅客通常會在臨近回程才購物，劉克斌預期這幾天仍然會維持20%銷售升幅。

珠寶業：銷售颷升5成

太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明形容黃金周是幾天的興奮劑，內地旅客令銷售飇升了4至5成，「如果在非旅客區，生意額反而下跌了1成」，他表示，因為本地樓價跌、股票跌、債券跌、生意跌、利息高，加上外遊多，這6大因素令本地人減少購買奢侈品。

自由行的平均單價達3萬至10萬元，佔整體銷售7至8成，反而1萬元以下的產品銷售下跌了3至4成，「單價較細的話，如果香港和內地售價只差1成，即是相差300元左右，內地人在過去3年已經在內地買了。」他表示，過去最差的黃金周銷售就是五一勞動節，「只有人流，沒有銀流」，他預期10月的黃金周將會比現在多10至20%生意額。

餐飲業：生意整體升15%

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，黃金周遊客明顯增多，但比疫前的每天20萬仍有段距離，「餐飲業生意額整體上升15%，其中尤以旅遊區的生意增長2至3成，民生區則相對淡靜，晚市堂食更顯冷清。」他說整體生意已比過去3年好，算是不錯，今次派發3千元消費券對餐飲業影響不大。

香港青年創業家總商會董事曾少江亦表示，遊客區的餐飲生意增長較大，達2至3成，但民生區則反而下跌約1成，「因為本地人都去了主題樂園又或遊客區等玩樂或購物」，零售生意明顯有好轉，同樣上升2至3成，「之前我們邀請了7位內地小紅書的網紅來探店，有一定效果」，此外，他們有與商場推出不同優惠，推高銷售。曾少江稱，今次消費券的金額不大，不少本地居民都用於民生需要，故對餐廳及零售的幫助有限，「黃金周整體生意都是以本地人為主，佔7至8成，旅客僅佔2至3成。」

華星冰室創辦人簡銘進指情況相若，旺角及灣仔店平均增加3成生意，「當中2成是內地人，1成是星泰及外國人」，民生區的生意變化不大。唯港薈（Hotel ICON）回覆本報時表示，黃金周生意不俗，4千元以上的標準客房入住率逾7成。

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本報記者：歐陽佩

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