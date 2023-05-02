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【英國王室】發夏洛特8歲生日照 被指威廉翻版

環球社會熱點 11:52 2023/05/02

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英國夏洛特小公主（Princess Charlotte）周二（2日）迎來8歲生日，英國王室周一（1日）釋出官方相片慶祝。夏洛特生日再度由母親凱特（Kate Middleton） 操刀，相片中她面帶燦爛笑容。夏洛特面容神似爸爸威廉王子（Prince William），被指猶如翻版。

查理斯新紀錄片 同孫仔女親密互動敍天倫  【下一頁】

和往年一樣，夏洛特在是次公開的生日相中面帶燦爛笑容，身穿白色連衣裙，兩邊臉頰泛紅，頭髮似乎被微風吹起。肯辛頓宮（Kensington Palace）表示，威廉凱特很高興分享新相片。

夏洛特過往生日照

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英媒《每日郵報》指，夏洛特和威廉面容非常相似，包括眼睛、鼻子和神態能看到爸爸的影子，形容夏洛特是威廉的翻版（daddy's double）。

英王加冕禮料帶來破百億收入 紀念品銷售或逾24億 【下一頁】

雖然夏洛特周二才迎來生日正日，但近日已開始連串的慶祝活動。包括上周六（4月29日）時，和朋友一同到皇家歌劇院（Royal Opera House）觀看芭蕾舞劇《灰姑娘》。表演完結後，夏洛特更被表演者帶上舞台。

由於夏洛特年齡尚小，相信不會在周六舉行的加冕典禮上擔當要職，但亦預料她將會出席教堂舉行的儀式，並在白金漢宮的露台上出現。

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責任編輯：李俊儀

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