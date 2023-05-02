【AI取代人類？】IBM調整招聘策略　擬以AI取代7,800職位

▲ 據華爾街日報報道，IBM行政總裁Arvind Krishna指，粗略估計有大概7,800個職位會被AI取代，公司亦會暫停有關崗位的人手招聘。

人工智能（AI）風靡全球，惟不斷有聲音指擔心其取代人類，減少可任職工種。而科技巨頭IBM昨（1日）向《彭博社》透露，IBM將以AI負責某部分職位，亦會調整招聘策略。

據華爾街日報報道，IBM行政總裁Arvind Krishna指，粗略估計有大概7,800個職位會被AI取代，公司亦會暫停有關崗位的人手招聘。而後勤部門，如人力資源部，其招聘速度將減慢或延遲，當中涉及2.6萬人。相反，軟件開發和面對客戶的職位則繼續進行招聘。IBM補充，減人手計劃或會包括因自然流失而出現空缺的職位。

Krishna預期在5年內，AI和自動化系統將取代30%無需面對客人的職位，相當於減少8,000個崗位。他指，負責提供就業證明文件或安排員工內部調遷等職位，將被全面自動化，但評估員工架構和生產力的工作，在未來15年暫時都不會被取代。

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IBM員工數量正在上升

雖然IBM稱要精簡人手，但到目前為止，其整體員工人數正在增加，僅第一季已多約7,000名員工。不過，公司亦在今年稍早時間宣布將裁員，估計約5,000名員工受影響。

責任編輯：歐朗欣

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