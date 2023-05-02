Google「AI 教父」離職 憂AI超越人類引發假資訊氾濫

有「AI 教父」之稱的AI（人工智能）專家欣頓（Geoffrey Hinton）證實上周已離開Google，只為自由談論AI帶來的風險。欣頓坦言對其工作感後悔，警告AI不久將來或會比人類更聰明，也憂慮AI會引發假資訊氾濫。

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欣頓為英裔加拿大認知心理學家及電腦科學家，在深度學習及神經網絡方面有開創性研究，加快ChatGPT等AI系統的發展。

他在Google兼職工作 10 年，致力協助Google開發AI的工作。他強調離開Google只為談論AI的風險，而無需顧忌言論或對Google構成影響，又讚Google的行為非常負責任。

據欣頓所指，GPT-4等AI工具現時僅於一般知識量方面遠超普通人，只能做到簡單推理。但他估計AI聊天機械人發展迅速，或很快超越人體大腦掌握的信息水平。

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欣頓指AI進步神速，憂慮A並創造出一個很多人難辨真假的世界，社會充斥假相、假影片和假文章。他也擔心AI繼續發展將令職位減少，並很難找出方法來防止不法分子利用AI做壞事。

他坦言現時為畢生工作而後悔，但只能安慰自己，即使自己沒有研究AI，其他人也會這樣做。

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責任編輯：鄭錦玲