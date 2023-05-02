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【港元滙價】渣打劉健恒：銀行體系結餘有再下跌風險惟不會降至零　HIBOR要到下半年才有望顯著回落

宏觀解讀 10:44 2023/05/02

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【港元滙價】渣打劉健恒:銀行體系結餘有再下跌風險惟不會降至零　HIBOR要到下半年才有望顯著回落

港元自2月以來多次觸及7.85的弱方兌換保證，令金管局要多次出手承接港元沽盤。渣打大中華高級經濟師劉健恒表示，隨金管局多次「接錢」，本港銀行體系總結餘已由2月初的960億元，回落至500億元以下，較上次的低位更低，部分市場人士開始對銀行體系總結餘會否縮小至零存在疑問，但實際上，當銀行體系總結餘減少，港元拆息便會向上，港美息差因此收窄，港元亦重新回復至穩定水平。

銀行結餘失500億創14年半低　香港下月加P息？【下一頁】

劉健恒指，聯繫匯率存在多年行之有效，即使在2018-19年及2022年港元弱勢時亦運作正常，當地港美息差擴閣，令套息交易大行其道，本港銀行體系總結餘因此大幅減少，港美收窄收窄下，港元最終回穩。

銀行體系總結餘是金融用作結算同業拆借及銀行與金管局之間的支付總和，所以理論上不會跌至零，而每當銀行體系總結餘接近零時，港元拆息特別是短息將上升得愈快，以反映銀行間流動性趨緊情況，同時金管局在有需要時，可透過選擇將較少的外匯基金票據續期，以為市場釋放港元流動性。

捍衛港元的能力是建基於外匯儲備

對於不少人認為，銀行體系總結餘偏低，將難以捍衛港元，劉健恒解釋，這種憂慮屬過慮，因捍衛港元的能力是建基於外匯儲備，現時本港的外匯儲備高達4300億美元，相當充裕，差不多是貨幣基礎的兩倍，所以銀行體系總結餘下降，不代表外匯儲備下降。更重要是，在金融危機前，本港銀行體系總結餘低於100億元，但仍足夠銀行處理每日的同業拆借。

劉健恒相信，聯繫匯率不會改變，而當美息開始走低時，港匯將會移離弱方兌換保證水平。與此同時，本港銀行體系總結餘仍有進一步下降的風險，同時1個月及3個月港元拆息可能繼續上升，港元拆息將持續維持高波動性，下半年才會跟隨聯儲局準備減息時才回落。

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編輯：陳韻妍

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