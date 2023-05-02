【俄烏戰爭】美料俄軍5個月內折損逾10萬人 死傷主要在一戰場

美國最新情報估計，俄羅斯軍隊在過去5個月的戰事中，喪生或受傷的人員數量超過10萬。美方指出，俄軍主要死傷人員來自烏克蘭東部巴赫穆特（Bakhmut）。

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白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周一（1日）公布最新俄軍預估時指出，俄軍嘗試攻堅巴赫穆特，企圖在頓巴斯地區（Donbas）地區發動反擊，但仍無法取得太大突破。

柯比指爭奪巴赫穆特的成本已變得非常高，稱俄軍幾乎耗光軍事儲備及人員投入巴赫穆特爭奪戰。

美方估計，去年12月俄軍反攻以來，已有超過2萬名士兵喪生，另有多達逾8萬人受傷。柯比指最近俄軍人員損毀超越去年開戰首日，甚至比美軍二戰時的太平洋瓜達康納爾島戰爭（Guadalcanal campaign）傷亡高出3倍。

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柯比未有透露美國如何推算俄軍死傷人數，但指俄軍約一半在巴赫穆特的兵力隸屬僱傭兵團「瓦格納」（Wagner），而非俄羅斯國防部人員。柯比稱多數瓦格納作戰部隊未有接受足夠訓練便前往戰場參戰，而且或缺乏領導力。

烏軍聲稱仍然堅守巴赫穆特，地面部隊指揮官Oleksandr Syrskyi將軍指當地情況仍然困難，但烏軍仍能向俄軍發動反擊。

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責任編輯：吳漢培