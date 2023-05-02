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耶倫指美國最快6月1日債務違約 促國會提高上限（第二版）

環球經濟金融 17:34 2023/05/02

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美國財長耶倫（Janet Yellen）警告，美國最快可能於6月1日出現債務違約。耶倫敦促國會盡快採取行動通過債務上限，而美國總統拜登（Joe Biden）下周二（9日）會召集國會兩黨高層開會磋商。

世界經濟論壇報告：全球5年内1400萬職位將消失 【下一頁】

（第二版更新拜登召開會議細節）

耶倫周二（2日）去信國會議員，表示無法準確預測財政部耗盡資金的具體時間。

但她警告從過往債務上限僵局來看，美國如到最後一刻才暫停或提高債務上限，或嚴重損害企業和消費者信心、增加納稅人的短期借貸成本、對美國信用評級造成負面影響。

美國國會預算辦公室（CBO）早前估計，美國本應最快7月出現債務違約。但CBO最新指，美國今年稅收低於預計，因此財政部在6月初耗盡資金的風險也大增。

由於稅收及季初現金餘額遜預期，加上政府支出增加，財政部計劃在截至6月的季末增加借款，總額約為7,260億美元（約5.7萬億港元），比今年較早時預測多出約4,490億美元（約3.5萬億港元）。

英民眾料需工作至70歲 生活成本所困 【下一頁】

 自1960年以來，美國已通過修改、上調或延長債務上限78次。眾議院共和黨人要求拜登政府大幅削減開支，以換取通過上調債務上限。

參議院民主黨人與拜登均反對上述要求，拜登上周更表明此事沒有商量餘地。但隨著債務違約危機逼近，拜登面臨包括商界及各團體施壓，要求他討論共和黨的方案。

參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與眾院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）發表聯合聲明，指國會多年來將收支決定納入年度預算程序一部分，共和黨不能讓右翼極端主義挾持國家。

屬共和黨的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）則指責拜登拒絕履行總統職責，或讓國家陷入有史以來首次違約。

拜登據報已邀請麥卡錫、杰弗里斯、舒默與參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），下周二就債務上限舉行會議。外媒引述白宮官員消息指，拜登届時會獨立處理預算談判，並強調國會必須無條件採取行動避免債務違約。

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責任編輯：鄭錦玲

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