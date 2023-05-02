▲ 【HSBC滙豐】滙豐首季派息每股10美仙勝預期 回購最多20億美元股份 稅前多賺逾2倍

HSBC滙豐 （00005） 公布首季每股派息10美仙，勝預期，並宣布回購最多達20億美元股份。首季滙豐列帳基準除稅前利潤128.86億美元，按年增2.1倍，勝預期。

祈耀年：三大環球業務表現出色

滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，首季業績表現強勁，進一步印證集團策略奏效。集團續通過全球各地的業務聯繫滿足客戶需要，盈利來源分布各主要地區，三大環球業務均表現出色。不計策略交易的影響，集團有形股本回報率（RoTE）達到19.3%。因此宣布派發自2019年以來首次季度股息每股0.1美元，以及回購最多達20億美元股份。

他續稱，按照業務目前的良好勢頭，預期集團日後將擁有強大的股息分派和股份回購能力。集團繼續注專於不斷提升表現及嚴控成本，但亦認為投資英國矽谷銀行將有助加快集團的增長計劃。收購英國矽谷銀行後，滙豐能接觸更多科技及生命科學行業的創業家，成就未來的業務發展。相信滙豐與他們是天作之合，亦是他們拓展全球業務的獨特夥伴。

仍有信心今年RoTE至少12%

滙豐表示，仍有信心自今年起實現平均有形股本回報率至少達到12%的目標，而此目標毋須依賴重大收購及出售的影響亦能達到。2023年第一季以年率計的有形股本回報率為27.4%，當中包括收購英國矽谷銀行的暫計增益及撥回計劃出售法國零售銀行業務減值（以年率計）的影響。

剔除上述交易後，以年率計的有形股本回報率為19.3%。由於收入具有季節性，加上預期若干有利稅務影響不會於往後季度再次出現，故第一季以年率計的有形股本回報率或會高於其他季度。

今年淨利息收益料最少340億美元

滙豐又指，根據目前市場對環球央行息率的共識，滙豐的全年指引對淨利息收益的預期維持不變。經計及實施IFRS 17「保單」產生的大約20億美元減額後，預期今年淨利息收益將達到最少340億美元。儘管利率前景仍正面，但預期隨着利率上升，更多資金轉移至定期存款的壓力將會持續。

滙豐續採用平均貸款額30至40個基點的幅度規劃中長期預期信貸損失提撥。儘管今年第一季的預期信貸損失提撥相對溫和，但鑑於現時宏觀經濟的不確定性，維持去年全年業績的指引，即今年的提撥相當於平均貸款總額約40個基點（包括撥入持作出售用途的貸款結欠）。繼續監察中國內地商用物業行業的相關風險。

市場此前共識滙豐稅前賺86億美元

市場此前普遍預期滙豐稅前利潤增加1.1倍至86.36億美元，主要受到收入增長及嚴格的成本控制措施所帶動。滙豐將於今年起恢復派發季息，市場預期，滙豐首季派息約8美仙，集團並會宣布介乎10億至20億美元的股份回購計劃。

滙豐上月曾公布，出售法國零售銀行業務進展因加息影響會計處理，令出售事項變得不確定，將於今日公布的季績確認撥回之前與出售法國零售銀行業務相關的減值20億美元，有關消息亦料利好滙豐首季表現。綜合市場預測，普遍估計滙豐首季純利按年增長1.3倍至64.02億美元，期內淨利息收益増26%至88.5億美元，淨息差約1.64%。

大摩：市場將更關注滙豐亞洲宏觀前景的改善

摩根士丹利指，亞洲區銀行今年開局穩固，預計市場將更關注亞洲宏觀前景的改善，即使HIBOR走低屬負面因素，但該行留意到滙豐香港的財富管理及保險銷售強勁，市場活動收入亦支持收入增長，相信有形股東權益回報（RoTE）在今年和明年分別會恢復到13.7%和13.8%，滙豐未來的增長將與環球銀行看齊，並有能力保持較低的成本收入比。

高盛認為，滙豐會在今年進行20億美元回購，投資者並會將焦點放在中港通關後，滙豐在香港的存款增長及財富管理業務情況，而滙豐管理層早前預計，內地客的保險產品銷售將於次季重返疫情前水平。

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