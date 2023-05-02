【HSBC滙豐】滙豐尾市發力升逾4%　首季派息10美仙勝預期、宣布回購最多20億美元

▲ 【HSBC滙豐】滙豐首季派息每股10美仙勝預期 回購最多20億美元股份 稅前多賺逾2倍

HSBC滙豐 （00005） 今年首季業績勝預期，並自疫情以來首次重新派發季度股息，每股派息10美仙，多於市場預期的8美仙。與此同時，滙豐宣布，擬於今年股東周年大會（AGM）後，展開最多20億美元回購股份計劃，料對普通股權一級資本產生約25基點的提升。

今年首季，滙豐列帳基準除稅前利潤128.86億美元，按年增2.1倍，同樣明顯高於預期。滙豐指，首季稅前利潤包括撥回與計劃出售法國零售銀行業務相關的減值21億美元（原因是交易能否完成並不明朗），以及3月收購英國矽谷銀行錄得暫計增益15億美元。列帳稅後盈利為110.26億美元，按年增2.2倍，相當於每股基本盈利0.52美元，按年增2.7倍。

滙豐午後愈升愈有，全日升4.5%，收報58.65元，成交18.8億元。

滙豐業績相關報道：

祈耀年：日後有強大派息和回購能力

滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，首季業績表現強勁，印證集團策略奏效。全球各地的業務聯繫滿足客戶，盈利來源分布各主要地區，三大環球業務均表現出色。不計策略交易的影響，集團有形股本回報率（RoTE）達到19.3%。

他續稱，按照業務目前的良好勢頭，預期日後將擁有強大的股息分派和股份回購能力。集團繼續注專於不斷提升表現及嚴控成本，但亦認為投資英國矽谷銀行將有助加快集團的增長計劃。收購英國矽谷銀行後，滙豐能接觸更多科技及生命科學行業的創業家，成就未來的業務發展。相信滙豐與他們是天作之合，亦是他們拓展全球業務的獨特夥伴。

仍有信心今年RoTE至少12%

滙豐表示，有信心今年起達成平均有形股本回報率至少12%的目標，而且毋須依賴重大收購及出售。

2023年第一季，滙豐年率化有形股本回報率達到27.4%，當中包括收購英國矽谷銀行的暫計增益，及撥回計劃出售法國零售銀行業務減值。

剔除上述交易後，以年率計的首季有形股本回報率為19.3%。滙豐補充，收入具季節性，並且季內表現受惠有利稅務影響，其後季度的有形股本回報率或有回落。

今年淨利息收益料最少340億美元

滙豐未有更改今年淨利息收益預期。經計及實施IFRS 17「保單」產生的大約20億美元減額後，預期今年淨利息收益將達到最少340億美元。儘管利率前景仍正面，但預期隨着利率上升，更多資金轉移至定期存款的壓力將會持續。

滙豐首季預期信貸損失及其他信貸減值準備為4.32億美元，按年跌32%。今年第一季的提撥減少，反映經濟境況概率權重出現有利變動，以及第三級提撥處於4億美元的偏低水平。

該行表示，續採用平均貸款額的30至40個基點，規劃中長期預期信貸損失提撥。儘管今年第一季的預期信貸損失提撥相對溫和，但鑑於現時宏觀經濟的不確定性，維持去年全年業績的指引，即今年的提撥相當於平均貸款總額約40個基點，會繼續監察中國內地商用物業行業的相關風險。

滙豐首季營業收益淨額增近7成

滙豐集團首季總營業收益淨額197.39億美元，按年增69.2%，按季增50.3%。當中，淨利息收益89.59億美元，按年增38.4%。費用收益淨額30.04億美元，跌0.1%。

淨利息收益率為1.69%，較2022年第一季上升50個基點，與2022年第四季相比則增加1個基點。

另外，滙豐早前已公布，出售法國零售銀行因加息周期而變得不明朗，會重新撥回去年曾為出售事項的減值，首季相關減值回撥達21.3億美元。

至3月底，滙豐普通股權⼀級資本比率為14.7%，較2022年第四季增加0.5個百分點，乃扣除應計股息後生成的資本所致，亦包括撥回計劃出售法國零售銀行業務減值產生的大約25個基點影響。收購英國矽谷銀行對普通股權一級比率影響輕微。

市場此前共識滙豐稅前賺86億美元

市場此前普遍預期滙豐稅前利潤增加1.1倍至86.36億美元，主要受到收入增長及嚴格的成本控制措施所帶動。滙豐將於今年起恢復派發季息，市場預期，滙豐首季派息約8美仙，集團並會宣布介乎10億至20億美元的股份回購計劃。

計及回撥法國零售銀行業務減值影響，市場普遍估計滙豐首季純利按年增長1.3倍至64.02億美元，期內淨利息收益増26%至88.5億美元，淨息差約1.64%。

大摩：市場將更關注滙豐亞洲宏觀前景的改善

摩根士丹利指，亞洲區銀行今年開局穩固，預計市場將更關注亞洲宏觀前景的改善，即使HIBOR走低屬負面因素，但該行留意到滙豐香港的財富管理及保險銷售強勁，市場活動收入亦支持收入增長，相信有形股東權益回報（RoTE）在今年和明年分別會恢復到13.7%和13.8%，滙豐未來的增長將與環球銀行看齊，並有能力保持較低的成本收入比。

高盛認為，滙豐會在今年進行20億美元回購，投資者並會將焦點放在中港通關後，滙豐在香港的存款增長及財富管理業務情況，而滙豐管理層早前預計，內地客的保險產品銷售將於次季重返疫情前水平。

【開市追揸沽】港股步五窮月大市點走？澳門賭收勁升濠賭股點揀？

相關文章：【分拆滙豐】兩大投票顧問籲反對重組議案 呂宇健：事前拒見不盡責、約實會見6至7名主要股東

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐馬勵濤：料香港4年後成全球最大財富中心 未來有更多資金流入