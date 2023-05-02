▲ 【HSBC滙豐】滙豐中午公布首季業績、稅前盈利估計增1.1倍至86億美元 恢復派季息料達8美仙

滙豐 （00005） 今日公布首季業績，市場普遍預期，滙豐稅前利潤增加1.1倍至86.36億美元，主要受到收入增長及嚴格的成本控制措施所帶動。滙豐將於今年起恢復派發季息，市場預期，滙豐首季派息約8美仙，集團並會宣布介乎10億至20億美元的股份回購計劃。

滙豐上月曾公布，出售法國零售銀行業務進展因加息影響會計處理，令出售事項變得不確定，將於今日公布的季績確認撥回之前與出售法國零售銀行業務相關的減值20億美元，有關消息亦料利好滙豐首季表現。綜合市場預測，普遍估計滙豐首季純利按年增長1.3倍至64.02億美元，期內淨利息收益増26%至88.5億美元，淨息差約1.64%。

大摩：市場將更關注滙豐亞洲宏觀前景的改善

摩根士丹利指，亞洲區銀行今年開局穩固，預計市場將更關注亞洲宏觀前景的改善，即使HIBOR走低屬負面因素，但該行留意到滙豐香港的財富管理及保險銷售強勁，市場活動收入亦支持收入增長，相信有形股東權益回報（RoTE）在今年和明年分別會恢復到13.7%和13.8%，滙豐未來的增長將與環球銀行看齊，並有能力保持較低的成本收入比。

高盛認為，滙豐會在今年進行20億美元回購，投資者並會將焦點放在中港通關後，滙豐在香港的存款增長及財富管理業務情況，而滙豐管理層早前預計，內地客的保險產品銷售將於次季重返疫情前水平。

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