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【港股市況】恒指高開228點　銀娛升半成　騰訊美團升2%（不斷更新）

股市 09:22 2023/05/02

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美國聯儲局今日起一連兩日議息，而滙豐 （00005） 將於今日公布業績，滙豐ADR折算收報56.25港元，較港高0.2%。恒指黑期跌62點，報19950點。

財經日誌︰

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    +2

即市走勢︰

【09：20】恒指高開228點，報20122點。銀娛 （00027） 升4.8%。騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 、美團 （03690） 升2%。

【濠賭股】澳門4月博彩收益按年增4.5倍至147億澳門元

【中國經濟】內地4月製造業PMI跌至49.2、跌幅超預期　今年首次跌穿榮衰分界線

【09：15】恒指期貨升179點，報19979點。

【09：05】【新能源汽車】比亞迪4月銷量升98%至21萬輛　理想交付量按年飆5.2倍、蔚來增22%、小鵬則跌2成（附表）

【08：56】寶寶樹集團 （01762） 停牌，並延遲寄發2022年報。公司指，經核數師通知，其注意到近期媒體新聞。核數師要求公司提供資訊回應其問詢，公司已向核數師提供公司所知資訊。公司仍正與核數師就其尚餘問詢緊密溝通，並將竭誠盡力於實際可行情況下儘快刊發2022年報。

【08：56】中國綠地博大綠澤 （01253） 、雅天妮集團 （00789） 、粵港灣控股 （01396） 復牌。

【08：00】【大行看法】梁振輝：內地兩市成交已見回升　料恒指19000點有支持

【07：55】【濠賭股】美高梅中國首季經調整物業EBITDAR轉賺1.7億美元　收益按年大增1.3倍

【07：45】【Morning精點】洪欣與張丹峰結束14年婚姻｜摩根大通斥106億美元收購美國第一信託銀行

【07：30】港股ADR周一相當於恒指升30點，百度ADR高港股收市價2.9%，反映中概股走勢的納斯達克金龍中國指數跌0.4%，收報6543點。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +5
    +4

【07：30】道指跌46點，報34051點；標指跌1點，報4167點；納指跌13點或0.1%，報12212點。Meta計劃發債籌集85億美元，此次發行中最長的是40年期債券，其收益率將比國債高出192個基點。Meta逆市升1.2% 。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升200點　京東美股高港3%（不斷更新）

編輯：姚卓然

 

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