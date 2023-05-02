【港股市況】恒指午後升42點　滙豐績後彈3%　新奧能源升半成　內房物管走弱（不斷更新）

美國聯儲局今日起一連兩日議息，恒指高開228點報20122點，其後走勢反覆，曾一度升392點，再轉跌133點，半日僅升17點，報19912點。賭股造好，銀娛 （00027） 升2.2%，金沙 （01928） 升1.6%，新濠 （00200） 升3.8%。百度 （09888） 升3%。滙豐 （00005） 將於今日公布業績。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：54】新奧能源 （02688） 午後續升5.4%，報112.8元。

【13：02】恒指午後初段升42點，報19937點。

【12：59】【有線寬頻1097】有線公布人事變動：黃思遠離職、杜之克接任CEO 余詠珊及何哲圖亦加盟

【12：39】【HSBC滙豐】滙豐香港首季除稅前利潤增加1.1倍至約58.49億美元 表現最佳地區

【12：20】【恒生11】恒生增加派息 第一次中期股息增57%至每股1.10元

【12：11】【新能源汽車】吉利極氪4月交付量增2.8倍 比亞迪銷量升98%至21萬輛 一文看清電動車最新交付量（附表）

【12：03】【HSBC滙豐】滙豐首季派息每股10美仙勝預期 回購最多20億美元股份 稅前多賺逾2倍

【12：00】恒指好淡爭持，半日升17點，報19912點。

【11：56】【異動股】澳門工程股恆宇集團瀉近9成後停牌、待公布內幕消息 新世界鄭志恒帳面損手逾億

【11：44】【內房危機】佳源國際被香港法院頒令清盤 需出售資產以償還1,450萬美元債務

【11：42】合景泰富 （01813） 愈跌愈多，現跌21.4%，報0.81元，創半年低。合景悠活 （03913） 跌14.2%，報0.91元。

【11：30】【香港經濟】李家超：香港首季GDP增長2.7% IMF降香港全年增長預測

【11：25】天能動力 （00819） 大升12%，報10.18元。公司公布，旗下天能股份（滬：688819）首季收入升26.2%至107.5億元人民幣，淨利潤升40.98%至6.2億元人民幣。天能股份乃由天能動力控制約86.53%權益。

【11：15】恒指轉升46點，報19939點。

【10：52】物管股隨內房向下，碧桂園服務 （06098） 跌4.6%，保利物業 （06049） 跌4.8%，融創服務 （01516） 、世茂服務 （00873） 、雅生活 （03319） 跌6%

【10：46】【港元滙價】渣打劉健恒：銀行體系結餘有再下跌風險惟不會降至零 HIBOR要到下半年才有望顯著回落

【10：32】【業績│銀行股】中銀香港跌逾2% 首季提取減值準備前的經營溢利升14.2% 淨息差按季收窄15基點至1.5%

【10：28】恒生科指高開低走，現轉跌0.6%，報3876點。ATM悉數轉跌，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 現跌，分別跌0.2%、0.4%和0.4%。

【10：14】恒指轉跌101點，報19792點。

【10：07】合景泰富 （01813） 跌17.5%，報0.85元。公司指，在4月28日公司拖欠的附息銀行及其他借貸的本金總額人民幣2.12億元尚未根據其預定還款日期償還，故觸發若干長期附息銀行及其他借貸人民幣311.63億元須按要求償還。至於其物管合景悠活 （03913） 亦跌11.3%，報0.94元。

【10：02】恆宇集團 （02448） 中途停牌。停牌前急瀉89%，報0.385元，成交額為8702.6萬元。

【10：02】內房股走弱，龍湖 （00960） 跌3%，中海外 （00688） 和融創中國 （01918） 跌2%，

【10：02】恒指曾轉跌23點，報19871點。

【10：00】恒指升幅突收窄至30點，報199005點。

【09：55】行政長官李家超表示，本港今年首季經濟增長2.7%。

【09：53】【新股IPO】普樂師2486孖展暫錄3983萬元 獲足額認購

【09：46】恆宇集團 （02448） 急瀉90%，報0.335元，成交額達5453萬。

【09：44】雅天妮集團 （00789） 復牌後升55%，報0.101元。成交額錄10.75萬元。

【09：39】恒生科指升2.7%，報4005點，重上4000關。百度 （09888） 升5.6%，京東反彈 （09618） 4.9%。

【09：35】恒指升315點，報20210點。

【09：34】滙豐 （00005） 升1.4%，報56.95元。【HSBC滙豐】滙豐中午公布首季業績、稅前盈利估計增1.1倍至86億美元 恢復派季息料達8美仙

【09：26】銀娛 （00027） 升4.8%，金沙 （01928） 、永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升3.6%至3.8%，新濠 （00200） 升1.9%，澳博 （00880） 升1.5%。

【濠賭股】澳門4月博彩收益按年增4.5倍至147億澳門元

【09：20】恒指高開228點，報20122點。銀娛 （00027） 升4.8%。騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 、美團 （03690） 升2%。

【中國經濟】內地4月製造業PMI跌至49.2、跌幅超預期 今年首次跌穿榮衰分界線

【09：15】恒指期貨升179點，報19979點。

【09：05】【新能源汽車】比亞迪4月銷量升98%至21萬輛 理想交付量按年飆5.2倍、蔚來增22%、小鵬則跌2成（附表）

【08：56】寶寶樹集團 （01762） 停牌，並延遲寄發2022年報。公司指，經核數師通知，其注意到近期媒體新聞。核數師要求公司提供資訊回應其問詢，公司已向核數師提供公司所知資訊。公司仍正與核數師就其尚餘問詢緊密溝通，並將竭誠盡力於實際可行情況下儘快刊發2022年報。

【08：56】中國綠地博大綠澤 （01253） 、雅天妮集團 （00789） 、粵港灣控股 （01396） 復牌。

【08：00】【大行看法】梁振輝：內地兩市成交已見回升 料恒指19000點有支持

【07：55】【濠賭股】美高梅中國首季經調整物業EBITDAR轉賺1.7億美元 收益按年大增1.3倍

【07：45】【Morning精點】洪欣與張丹峰結束14年婚姻｜摩根大通斥106億美元收購美國第一信託銀行

【07：30】港股ADR周一相當於恒指升30點，百度ADR高港股收市價2.9%，反映中概股走勢的納斯達克金龍中國指數跌0.4%，收報6543點。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】道指跌46點，報34051點；標指跌1點，報4167點；納指跌13點或0.1%，報12212點。Meta計劃發債籌集85億美元，此次發行中最長的是40年期債券，其收益率將比國債高出192個基點。Meta逆市升1.2% 。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升200點 京東美股高港3%（不斷更新）

【開市追揸沽】港股步五窮月大市點走？澳門賭收勁升濠賭股點揀？

編輯：姚卓然