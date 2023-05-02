  • 23°C
香港時間 : 2023502日 (週二) 08:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濠賭股】美高梅中國首季經調整物業EBITDAR轉賺1.7億美元　收益按年大增1.3倍

股市 07:55 2023/05/02

分享：

分享：

【濠賭股】美高梅中國首季經調整物業EBITDAR轉賺1.7億美元　收益按年大增1.3倍

美高梅中國 （02282） 今年第一季受移除COVID-19相關的旅遊限制的正面影響，上季收益淨額為6.18億美元，較去年季度2.68億美元增加130%及較2019年第一季度減少16%。

期內，上季集團經調整物業EBITDAR為1.69億美元，而去年季度經調整物業EBITDAR則為虧損2,600萬美元（其中包括與訴訟儲備金相關的費用1,800萬美元），而較2019年第一季度減少12%；及上季度經調整物業EBITDAR利潤率為27.4%，而2019年第一季度為26.3%。

娛樂場收益按年升1.4倍至5.55億美元，主場地賭枱投注額大升99%至21.77億美元，主場地賭枱贏額升119%至5.23億美元，主場地賭枱贏率為24%，按年升2.2個百分點。

【理財要貼地】意外保險比較 物理治療、跌打保障邊間好？邊間性價比最高賠最多

理財要貼地
【理財要貼地】意外保險比較 物理治療、跌打保障邊間好？邊間性價比最高賠最多

相關文章：

【濠賭股】澳門4月博彩收益按年增4.5倍至147億澳門元

【五一黃金周】澳門珠海五一起取消限制通關次數、3月逾195萬名旅客訪澳　濠賭股未受惠

【濠賭股】美高梅中國據報旗下賭場劃出專區供外國客博彩

編輯：姚卓然

澳門博彩股 博彩相關股 港股 EBITDA 美高梅中國（02282）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【大行看法】梁振輝：內地兩市成交已見回升　料恒指19000點有支持

下一篇文章

【Morning精點】洪欣與張丹峰結束14年婚姻｜摩根大通斥106億美元收購美國第一信託銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬雲行蹤】馬雲獲東京大學聘為客席教授　冀分享創業、企業管理和創新等方面知識
【馬雲行蹤】馬雲獲東京大學聘為客席教授　冀分享創業、企業管理和創新等方面知識
【美股收市】議息前道指回吐46點　摩通收購FRC資產　逆市升逾2%
【美股收市】議息前道指回吐46點　摩通收購FRC資產　逆市升逾2%
【美國加息】美國周四公布議息結果　市場預期加不加息？
【美國加息】美國周四公布議息結果　市場預期加不加息？
【FRC】摩根大通斥106億美元收購被接管的美國第一信託銀行　FRC盤前急跌超過4成、摩通升3%（第二版）
【FRC】摩根大通斥106億美元收購被接管的美國第一信託銀行　FRC盤前急跌超過4成、摩通升3%（第二版）
【FRC】美國第一共和銀行　可入場炒一轉？
【FRC】美國第一共和銀行　可入場炒一轉？
【金管局年報】金管局高層去年薪酬福利揭曉　總裁余偉文加薪幅度係......
【金管局年報】金管局高層去年薪酬福利揭曉　總裁余偉文加薪幅度係......
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款