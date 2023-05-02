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【濠賭股】美高梅中國首季經調整物業EBITDAR轉賺1.7億美元 收益按年大增1.3倍
股市 07:55 2023/05/02
美高梅中國 （02282） 今年第一季受移除COVID-19相關的旅遊限制的正面影響，上季收益淨額為6.18億美元，較去年季度2.68億美元增加130%及較2019年第一季度減少16%。
期內，上季集團經調整物業EBITDAR為1.69億美元，而去年季度經調整物業EBITDAR則為虧損2,600萬美元（其中包括與訴訟儲備金相關的費用1,800萬美元），而較2019年第一季度減少12%；及上季度經調整物業EBITDAR利潤率為27.4%，而2019年第一季度為26.3%。
娛樂場收益按年升1.4倍至5.55億美元，主場地賭枱投注額大升99%至21.77億美元，主場地賭枱贏額升119%至5.23億美元，主場地賭枱贏率為24%，按年升2.2個百分點。
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編輯：姚卓然
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