▲ 【濠賭股】美高梅中國首季經調整物業EBITDAR轉賺1.7億美元 收益按年大增1.3倍

美高梅中國 （02282） 今年第一季受移除COVID-19相關的旅遊限制的正面影響，上季收益淨額為6.18億美元，較去年季度2.68億美元增加130%及較2019年第一季度減少16%。

期內，上季集團經調整物業EBITDAR為1.69億美元，而去年季度經調整物業EBITDAR則為虧損2,600萬美元（其中包括與訴訟儲備金相關的費用1,800萬美元），而較2019年第一季度減少12%；及上季度經調整物業EBITDAR利潤率為27.4%，而2019年第一季度為26.3%。

娛樂場收益按年升1.4倍至5.55億美元，主場地賭枱投注額大升99%至21.77億美元，主場地賭枱贏額升119%至5.23億美元，主場地賭枱贏率為24%，按年升2.2個百分點。

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編輯：姚卓然