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【港股ADR】ADR升幅收窄 滙豐ADR守56關
股市 05:51 2023/05/02
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港股ADR雖然上周五收市造好，但於周一升幅收窄，整體港股ADR相當於恒指升30點，百度ADR高港股收市價2.9%，反映中概股走勢的納斯達克金龍中國指數跌0.4%，收報6543點。另外滙豐今日公布業績，滙豐ADR折算收報56.25港元，較港高0.2%。
夜期上周五升200點，收報20000點。
美國聯儲局本周議息，市場預期加息0.25厘，美滙指數周一大升0.4%，港元滙價處7.8497。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|百度ADR
|119.01
|+2.9%
|騰訊ADR
|346.03
|+0.5%
|美團ADR
|133.96
|+0.7%
|滙豐ADR
|56.25
|+0.2%
|阿里巴巴美股
|82.58
|+0.6%
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記者：譚志偉
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