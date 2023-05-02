【港股ADR】ADR升幅收窄　滙豐ADR守56關

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港股ADR雖然上周五收市造好，但於周一升幅收窄，整體港股ADR相當於恒指升30點，百度ADR高港股收市價2.9%，反映中概股走勢的納斯達克金龍中國指數跌0.4%，收報6543點。另外滙豐今日公布業績，滙豐ADR折算收報56.25港元，較港高0.2%。

夜期上周五升200點，收報20000點。

美國聯儲局本周議息，市場預期加息0.25厘，美滙指數周一大升0.4%，港元滙價處7.8497。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 百度ADR 119.01 +2.9% 騰訊ADR 346.03 +0.5% 美團ADR 133.96 +0.7% 滙豐ADR 56.25 +0.2% 阿里巴巴美股 82.58 +0.6%

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記者：譚志偉