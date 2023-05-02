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友邦中國河南分公司 獲當局准許開業

股樓投資 03:06 2023/05/02

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友邦保險(01299)宣佈，旗下友邦中國已獲得中國銀行保險監督管理委員會河南監管局批復，准予友邦中國河南分公司開業。河南省的居民人數接近一億人，是中國內地人口第三大省。友邦首席執行官兼總裁李源祥表示，通過卓越出眾的『最優秀代理』模式、數碼化營運，以及以價值為導向的銀行保險夥伴關係，為數以百萬計的中國家庭提供綜合保障方案。

【馬老師】繼擔任港大榮譽教授後 馬雲再出任日本東京大學客席教授  詳情請看【下一頁

友邦中國首席執行官張曉宇表示，河南得益於其龐大的中產人口、2022年度本地生產總值達6.13萬億元人民幣的大型省級經濟，以及可供廣納賢能的人才儲備，該省的壽險行業具備巨大的增長潛力。

目前，友邦中國已在九個省份及主要城區擁有業務，包括北京、上海、江蘇、廣東、深圳、天津、石家莊、四川及湖北，當中覆蓋了內地最繁榮和人口最多的城市。

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撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

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