▲ 【FRC】摩通買FRC資產有無賺？股票價值仍有幾多？散戶寶貴一課

美國First Republic Bank（美：FRC；第一信託銀行/第一共和銀行）終於倒閉，被FDIC接管，出售資產亦塵埃落定，主要資產已由摩通（美：JPM）買入，摩通CEO戴蒙指，收入購整體公司有利，對股東有利，進一步推進財富策理戰略。實質上對摩通如何利好？

摩通支付1060億美元予FDIC，取得FRC總資產2291億美元，主要有1730億美元貸款資產、300億美元債務證券，但同時要承擔920億美元存款，當中涉及其他大銀行存款250億美元，以及280億美元FHLB（聯邦住房貸款銀行）的融資。承擔存款與收回的貸款額接近打平，摩通賺取的則是客戶資料。

至於FRC約800億美元的儲局貸款，優先股等債項，則不包括入交易中。

FDIC預期接管會產生130億美元成本，具體仍要在接管資產後計算。

3月倒閉的兩間銀行矽谷銀行（美：SIVBQ）及Signature Bank（美：SBNY），在OTC市場再急瀉，Signature Bank再跌22.7%至0.072美元，較倒閉前的70美元累跌99%，矽谷銀行最新報0.45美元，較倒閉前的106.04美元累跌99.6%。

FRC股價預期歸零，摩通支付千億元予FDIC，扣除儲局的貸款本金及利息，接管成本後，已所剩無幾，上周入場博反彈的散戶，上了寶貴的一課。

【FRC】美國第一共和銀行 可入場炒一轉？

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記者：譚志偉