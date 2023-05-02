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【虛擬銀行】眾安銀行料今年步入收成期　盼今年虧損進一步收窄

股市 15:55 2023/05/02

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替任行政總裁冼迪雲（右）；執行董事兼替任行政總裁吳忠豪（左）

虛擬銀行2022年度業績在上周悉數出爐，虛銀開業至今仍處「燒錢」階段，但大部分銀行虧損已見減少。衆安銀行（ZA Bank）去年虧損按年收窄逾9%至4.98億元，該行執行董事兼替任行政總裁吳忠豪表示，該行「有產品才會有收入」，會繼續投入開發新產品，並強調應使則使，希望今年虧損進一步收窄。

吳忠豪又指，受惠於全球利率高企，去年淨利息收入按年大增1.21倍，展望今年淨利息收入續增，料今年將會是不錯的收成期。談及去年貸款情況，該行替任行政總裁冼迪雲表示，去年貸款增長約5成，預計今年整體貸款需求維持，惟增幅料不及去年。

擁雙位數Web3企業客戶

港府積極推動Web3 生態圈發展，冼迪雲指，自去年第4季起，Web3 企業的開戶查詢按年大增3至4倍，當中也接獲來自海外、過往已遷離香港的機構查詢，樂見港府提倡Web3發展，並希望可以提供更多支援。

他又指，該行早前公布其「Banking for Web3」的願景，目前已有雙位數的 Web3 企業客戶，並希望成為 Web3 生態圈的首選銀行夥伴，為在本港受監管的Web3機構擔任結算銀行。冼迪雲續指，「Web3公司的開戶步驟與一般企業相似，惟較多Web3公司容易落入高風險分類。公司就此可能要提供更多資料。」

被問及日後是否進軍虛擬資產市場，向客戶提供虛擬貨幣提取服務，吳忠豪並沒有正面回應，僅指需視乎證監會（SFC）在今年6月公布的虛擬資產發牌制度，倘條件許可，估計未來業界可拓展新產業鏈。

近期有個別銀行信用卡被盜用事件，該行執行董事兼替任行政總裁吳忠豪指，該行的扣賬卡Za Card擁有特殊驗證功能，用戶在網購時需於其應用程式（ZA Bank App）確認交易，同時主動偵測及攔截高風險交易，減低用戶可能蒙受的損失，其安全性較普遍的信用卡一次性驗證碼（One-time password，OTP）高。

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