▲ 【企業銀行】花旗商業銀行：對業務前景樂觀 冀今年收入增15%

中港通關復常近3個月，花旗商業銀行香港區主管郭炬廷受訪時指，該行商業銀行活動已復常，今年首季業務強勁，商業銀行收入按年增3成，主要是費用收入、投資產品收入等帶動，新客按年增11%。

他對今年業務前景樂觀，重點擴大跨國企業在港的分公司業務，以及拓展香港的服務業，冀今年商業銀行業務收入按年增15%，增幅較去年更快。

冀拓英商在港分公司業務

花旗多年前成立國際企業部團隊，服務跨國企業客戶在海外的分公司。郭炬廷指，去年收入增幅最大的走廊是「韓國—香港走廊（即總公司設於南韓，而在香港設有分公司的客戶）」，按年增1.9倍。他解釋，該行有韓籍員工跟在港的南韓客戶保持良好聯繫，亦有南韓商會、領事館等活動，且南韓在港的分公司冀以香港為據點，將該國產品銷往內地。該行則將在港的南韓分公司介紹予花旗南韓，以令當地母公司能與花旗建立銀行往來關係。他表明借鏡韓商成功經驗，冀下一步多做英國在港的分公司業務，或會從商會着手。

本地服務業亦是花旗商業銀行業務重點，郭炬廷指，香港服務業龐大，有專業會計師、律師、物業管理等，且有復甦機遇，希望今年在服務業多投放焦點。

今年費用收入料增長15%至20%

過去兩、三年，花旗新客開戶流程轉為數碼化，以往同事到客戶廠房、辦公室拍照，改為遙距參觀，故去年商業銀行新客開戶量按年增4成，大灣區新客數目增39%。

郭炬廷預期，今年資本市場狀況較去年改善，「去年延遲了許多（資本市場）交易，我們希望會（今年）發生」，又預計今年該行商業銀行的費用收入按年有15%至20%增長。

人手方面，郭炬廷說，去年該行商業銀行已增添48人，料今年和明年會合共多聘逾100人，當中七成屬前線，包括關係經理，三成是後勤支援，包括信貸、風險管控等。

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記者：胡學能