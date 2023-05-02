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【MPF】宏利投資管理料康健護理股下半年表現佳　原因是……

股市 10:00 2023/05/02

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【MPF】宏利投資管理料康健護理股下半年表現佳　原因是&hellip;&hellip;

宏利MPF康健護理基金去年資產管理規模（AUM）按年增1.9%，惟今年截至3月底，AUM按年縮減2.4%至39.7億美元（約310億港元）。宏利投資管理環球康健護理首席投資組合經理Steven Slaughter承認，康健護理板塊去年表現顯著跑贏市場後，今年初表現按年不太強勁，惟他認為隨着通脹持續，央行不太可能短期內減息，料下半年康健護理表現佳。

Steven表示，康健護理股在跌市中波動性較小，抗跌力較佳，去年1至9月經濟衰退恐慌期內，MSCI明晟發達市場醫療保健指數總股息跌約16%，較MSCI明晟世界指數總股息跌約25%為優。他指，康健護理行業的防守特質源於產品和服務的供求動力。縱使周期性行業在經濟低迷期間的需求一般會大跌，但康健護理業需求普遍保持強韌，消費者對生物製藥產品、醫療產品和服務的需求缺乏彈性，而這情況在新冠疫情期間更為明顯，不少康健護理產品和服務的需求急升。

科技股強勢難再　或現資金輪動

近月市場揣測美國減息時機，但Steven認為，高息環境將持續一段較長時間，科技股年初以來反彈20%的勢頭不能持續。他分析，大幅加息通常伴隨失業率同步增加，惟目前不僅未見失業率升，勞動力反見短缺，美國的勞動參與率在大流行前約為67%，但最近有關數值是63%，這導致願意工作的人有工資上調的壓力，可獲更多報酬。

他續指，持續的通脹加上高息維持一段時間，預示需求價格彈性較低的康健護理板塊會受益於工資壓力、服務通脹，相信未來或有資金輪動，資金從已反彈的科技股，流向康健護理股。

宏利投資管理環球康健護理首席投資組合經理Steven Slaughter。（湯致遠攝）

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